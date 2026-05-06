النجوم يودعون الفنان الراحل هاني شاكر في جنازته شيعت قبل قليل جنازة الفنان هاني شاكر من مسجد أبو شقة ببالم هيلز والدفن سيكون بمقابر العائلة بمقابر طريق الوا إقرأ المزيد

شيعت قبل قليل جنازة الفنان هاني شاكر من مسجد أبو شقة ببالم هيلز، والدفن سيكون بمقابر العائلة بمقابر طريق الواحات بالسادس من أكتوبر.

وحضر الجنازة مجموعة من الفنانين الذين حرصوا على مساندة أسرة الراحل وتوديعه إلى مثواه الأخير، ومنهم نادية الجندي وخالد سليم وخالد زكي ومنى عبد الغني وحسام حسني وإيهاب توفيق وبوسي شلبي ومصطفى قمر ومحمد ثروت وأشرف زكي ومدحت العدل ورامي صبري وفيفي عبده ولبلبة وميرفت أمين ومي فاروق وزوجها محمد العمروسي ومصطفى كامل نقيب الموسيقيين وإيهاب توفيق ومصطفى قمر وغيرهم من النجوم.

وشهدت جنازة هاني شاكر أول تنفيذ لضوابط تصوير جنازات الفنانين، وهو ما أطلقته نقابة الصحفيين وشعبة المصورين.

وحصل المصورين على استمارات لتسجيل بياناتهم، لضمان تنظيم حضورهم بما يتيح لهم أداء دورهم وواجبهم على أكمل وجه، ومنع دخول أي شخص لم يحصل على التصريح.

ورحل الفنان هاني شاكر عن عالمنا عن عمر ناهز 73 عاما بعد صراع مع المرض.

وأعلن الخبر ابنه شريف هاني شاكر وكتب: "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره.... أنعى والدي وصديقي و ضهري و سندي و حبيبي و اخويا، فقيد الوطن العربي أمير الغناء العربي هاني شاكر. لم أفقد أبا فقط، بل فقدت روحي وأقرب إنسان إلى قلبي. اللهم ارحمه واغفر له واجعل مثواه الجنة. إنا لله وإنا إليه راجعون"