رسالة حب من طليقة أحمد مكي تشعل جدلاً بين جمهوره أثارت طليقة الفنان المصري أحمد مكي حالة واسعة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعدما نشرت رسالة رومانسية إقرأ المزيد

أثارت طليقة الفنان المصري أحمد مكي، حالة واسعة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما نشرت رسالة رومانسية موجهة له عبر حسابها على "إنستغرام"، عبّرت فيها عن مشاعر حب قوية رغم إعلان انفصالهما سابقا، ما فتح باب التساؤلات حول احتمالية عودتهما من جديد أو عدم تخطيها العلاقة.

فقد نشرت خبيرة التجميل مي كمال الدين، مساء الثلاثاء، صورة لأحمد مكي عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام"، وأرفقتها برسالة حملت كلمات عاطفية، قالت فيها: "ابتسامتك أنا أشتريها بالحياة دي وإللي فيها، هو مين حسّسني بيها غيرك أنت، وأنت عارف ليه، أؤمر أنت الأمر يمشي، حد هنا ضايقك هيمشي، ما أنت عارف أنت عندي إيه، هدّي الدقيقة معاك بعمري.. يالّلي عمري ما بتداش غير وأنت جنبك .. بحبك يا أحمد".

فيما أرفقت المنشور بتاريخين الأول 7/7/2019 والثاني 14/4/2026.

كما نشرت عبر خاصية "ستوري" صورة للنجم المصري وعلقت "أنا كمان بعشقك ومليش غيرك مهما حصل".

بالمقابل، أثار المنشور حالة من الجدل بين المتابعين، في حين رجّح عدد كبير من المتابعين عودة العلاقة بينهما، لتنهال التبريكات على الثنائي.

وكانت مي كمال الدين قد أعلنت، بشكل مفاجئ عبر حسابها على "إنستغرام" في سبتمبر 2025، انفصالها عن الفنان أحمد مكي الذي استمر ل 3 سنوات، مشيرة إلى أن "بعض المقربين منه ومن فريق عمله أفسدوا العلاقة بينهما".

كما فجرت لاحقا مفاجأة عن أسباب انفصالهما بعدما التزمت الصمت لفترة طويلة، مؤكدة أن القرار لم يكن نتيجة خلافات مباشرة بينهما، بل بسبب مديرة أعماله.