الجدول يشتعل.. اطّلع على ترتيب الدوري السعودي بعد فوز...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 16 أبريل 2026 01:26 صباحاً - اشتعل سباق المنافسة على لقب دوري روشن السعودي بعد نهاية مباراة النصر والاتفاق، حيث عزز العالمي صدارته لجدول الترتيب عقب فوزه بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من موسم 2025-2026.

أرقام النصر في الدوري السعودي

ورفع النصر رصيده إلى 76 نقطة في المركز الأول، مواصلًا الابتعاد في القمة ومؤكدًا تفوقه الكبير هذا الموسم، بعدما حقق انتصاره الخامس تواليًا في المسابقة.

ويواصل الفريق تقديم عروض هجومية قوية جعلته صاحب أقوى خط هجوم في الدوري حتى الآن، بعدما سجل لاعبوه 79 هدفًا خلال مشوار البطولة.

ترتيب الدوري السعودي بعد فوز النصر على الاتفاق

1- النصر – 76 نقطة

2- الهلال – 68 نقطة

3- الأهلي – 66 نقطة

4- القادسية – 62 نقطة

5- التعاون – 46 نقطة

6- الاتحاد – 45 نقطة

7- الاتفاق – 42 نقطة

8- نيوم – 39 نقطة

9- الفيحاء – 34 نقطة

10- الحزم – 34 نقطة

11- الخليج – 31 نقطة

12- الشباب – 31 نقطة

13- الخلود – 29 نقطة

14- الفتح – 28 نقطة

15- ضمك – 23 نقطة

16- الرياض – 23 نقطة

17- الأخدود – 16 نقطة

18- النجمة – 11 نقطة

ويقترب النصر خطوة إضافية من حسم اللقب، في ظل اتساع الفارق مع أقرب منافسيه، بينما تشتعل المنافسة في المراكز المؤهلة آسيويًا وكذلك مناطق الهبوط مع اقتراب الموسم من نهايته.