هل ارتفع سعر الدولار اليوم مقابل الجنية في...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 16 أبريل 2026 12:29 مساءً - هناك استقرار في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، وذلك خلال اليوم الخميس الموافق 16 من شهر أبريل لعام 2026، حيث سجل الدولار سعر 51.94 جنيه مصري للشراء، بينما سجل 52.04 جنيه مصري للبيع، وذلك في بنك كريدي أجريكول.

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري

سجل الدولار اليوم سعر 51.93 جنيه مصري للشراء.

بينما سجل سعر 52.07 جنيه مصري للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية