دفعة معنوية قوية.. النصر يستعيد نجم الفريق قبل...

حمدي عبدالله - القاهرة في الجمعة 17 أبريل 2026 02:18 مساءً - تلقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي دفعة جديدة قوية تخص لاعب ومحترف النادي العالمي، وذلك قبل مواجهة فريق النصر الإماراتي يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2

أنجيلو يقترب من مرافقة بعثة النصر إلى دبي بعد تطورات جديدة

وفقا لما كشفته التقارير الصحفية يواصل الجهاز الطبي في نادي النصر تنفيذ برنامج علاجي وتأهيلي مكثف للمحترف البرازيلي أنجيلو جابرييل، بالتنسيق مع الجهاز الفني، من أجل تسريع تعافيه وتهيئته للعودة في أقرب وقت ممكن.

ويأمل مسؤولو العالمي في تجهيز لاعب الوسط الشاب للحاق ببعثة الفريق التي ستتوجه صباح السبت إلى الإمارات، استعدادًا لمواجهة الوصل في الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2.

ويُعد أنجيلو من العناصر المهمة في تشكيلة النصر هذا الموسم، بعدما شارك في 35 مباراة بمختلف المسابقات، سجل خلالها 7 أهداف وقدم 9 تمريرات حاسمة، بإجمالي 2627 دقيقة لعب.

ومن المنتظر أن يحل النصر ضيفًا على الوصل الإماراتي مساء الأحد المقبل، في لقاء مرتقب ضمن منافسات الدور ربع النهائي، بعدما نجح الفريق السعودي في بلوغ هذا الدور عقب تخطيه أركاداغ التركماني في دور الـ16.

موعد مباراة النصر ضد الوصل في دوري أبطال آسيا 2

تُقام المباراة يوم الأحد 19 أبريل 2026 على ملعب زعبيل في تمام الخامسة مساءً بتوقيت السعودية و6:00 مساءً بتوقيت الإمارات