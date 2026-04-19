اطّلع على علي المفتوحة.. القنوات الناقلة لمباراة ميلان ضد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 19 أبريل 2026 03:37 مساءً - يحل نادي ميلان ضيفاً ثقيلاً على نظيره هيلاس فيرونا، مساء اليوم الأحد 19 أبريل 2026، ضمن منافسات الجولة 33 من الدوري الإيطالي، ويحتضن ملعب «مارك أنطونيو بينتجودي» أحداث هذه المواجهة المرتقبة.

موقف ميلان وهيلاس فيرونا قبل اللقاء

يدخل ميلان اللقاء بذكريات تفوقه الكاسح في مباراة الذهاب، حيث حقق "الروسونيري" فوزاً كبيراً بنتيجة (3-0) على ملعبه، ويسعى الفريق اللومباردي لتكرار تفوقه وحصد النقاط الثلاث لتعزيز مركزه في جدول الترتيب.

القنوات الناقلة لمباراة ميلان ضد هيلاس فيرونا

تُنقل أحداث المباراة حصرياً عبر المنصات التالية:

StarzPlay: بتعليق المعلق أحمد الحامد.

تطبيق STC TV: بتعليق المعلق أحمد الحامد.

منصة شاشا: بتعليق المعلق علي دراج.

كيفية مشاهدة مباراة ميلان ضد هيلاس فيرونا عبر الإنترنت

يمكن للجماهير متابعة اللقاء مباشرة عبر تطبيق "StarzPlay" أو منصة "STC TV"، اللتين تمتلكان حقوق بث الدوري الإيطالي في المنطقة، مما يتيح مشاهدة المباراة بجودة عالية عبر الأجهزة الذكية المختلفة.