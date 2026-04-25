قبل مونديال 2026.. وزير الرياضة يراجع خطة اتحاد الفروسية ويعزز مسار الإنجازات

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 25 أبريل 2026 07:31 مساءً - عقد جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، اجتماعًا مع مجلس إدارة الاتحاد المصري للفروسية، برئاسة الدكتور إسماعيل شاكر، في إطار المتابعة الدورية لأداء الاتحادات الرياضية وخططها المستقبلية.

وتناول اللقاء عرض خطة الاتحاد خلال الفترة الأخيرة، إلى جانب استعراض ما تم تنفيذه من برامج وبطولات خلال المرحلة الماضية، وما تحقق من نتائج على مستوى المشاركات المحلية والدولية.

وفي إطار الاستعدادات لبطولة العالم للفروسية للكبار المقرر إقامتها في ألمانيا عام 2026، استعرض مجلس إدارة الاتحاد برامج الإعداد الخاصة بالمنتخبات الوطنية، وخطط تجهيز اللاعبين للمشاركة في البطولة بالشكل الأمثل، بما يحقق نتائج مشرفة.

وأكد الوزير أهمية البناء على ما تحقق من نتائج، مع مواصلة العمل وفق خطط مدروسة تستهدف توسيع قاعدة الممارسة واكتشاف المواهب، بما يدعم مسيرة اللعبة ويعزز من حضورها في المحافل المختلفة.

كما شهد الاجتماع مناقشة سبل تطوير منظومة الفروسية، وتعزيز برامج إعداد اللاعبين، ورفع كفاءة الكوادر الفنية والإدارية، بما يسهم في تحقيق مزيد من الإنجازات خلال الفترة المقبلة.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار حرص وزارة الشباب والرياضة على دعم الاتحادات الرياضية، وتقديم كافة أوجه المساندة اللازمة لتحقيق الأهداف المنشودة ورفع اسم مصر في المنافسات الدولية.