الزمالك يتوج بكأس مصر لكرة اليد مواليد 2010 على حساب الأهلى

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 25 أبريل 2026 07:31 مساءً -

توج فريق كرة اليد بنادى الزمالك مواليد 2010 بكأس مصر لهذه المرحلة السنية بالفوز علي الأهلى في النهائي بنتيجة 33-28 .

فيما تستعد فرق المربع الذهبى لكأس مصر لكرة اليد للكبار إلى خوض نهائيات موسم 2025- 2026 على صعيد الرجال و السيدات و هم الأهلى و سبورتنج و سموحة و الشمس على صعيد السيدات ، و الأهلى و الزمالك و الأولمبى و هليوبوليس على صعيد الرجال .

مواعيد نهائيات كأس مصر لسيدات كرة اليد

تستضيف صالة حسن مصطفى نصف نهائى ونهائى كأس مصر لسيدات كرة اليد للموسم المحلى 2025-2026 يومى 27 و28 إبريل الجارى .

يشهد قبل النهائى منافسة بين كلا من ، الأهلى أمام سبورتنج فى السادسة مساءا ، والشمس مع سموحة الثامنة مساءا ، بينما يقام النهائى الثلاثاء فى السادسة مساءا، ومباراة تحديد المركزين الثالث و الرابع الرابعة عصرا .

مواعيد نهائيات كأس مصر لرجال كرة اليد

تشهد منافسات نصف النهائي بكأس مصر لكرة اليد للرجال مواجهتين بين الأهلي مع هليوبوليس والأوليمبي مع الزمالك يوم 29 إبريل الجارى، على أن يقام النهائي ومباراة تحديد صاحب البرونزية في اليوم التالي الموافق 30 أبريل الجاري.