بدون توقف.. كيفية مشاهدة كأس العالم مجانًا على...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 26 أبريل 2026 04:38 مساءً - مع اقتراب صافرة البداية لبطولة كأس العالم 2026، يتصاعد اهتمام عشاق كرة القدم حول العالم، خاصة في المنطقة العربية، بالبحث عن القنوات الناقلة وطرق متابعة هذا الحدث الكروي الأضخم، وتُعد نسخة 2026 من المونديال واحدة من أكثر البطولات المنتظرة، في ظل التوسع الكبير في عدد المنتخبات المشاركة وتعدد خيارات المشاهدة سواء عبر التلفزيون أو المنصات الرقمية.

مشاهدة كأس العالم مجانًا على نايل سات 2026

في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تواصل شبكة beIN SPORTS احتفاظها بحقوق البث الحصرية للبطولة، لتكون المنفذ الرئيسي لمتابعة جميع المباريات بشكل مشفر وبجودة عالية.

وتستعد الشبكة لتقديم تغطية استثنائية من خلال إطلاق باقة beIN SPORTS MAX، والتي ستُخصص لبث مباريات كأس العالم على مدار الساعة، إلى جانب استوديوهات تحليلية متكاملة تضم نخبة من أبرز المحللين الرياضيين، مع استخدام أحدث تقنيات البث.

ىتتنوع وسائل نقل مباريات المونديال بحسب كل دولة. ففي الولايات المتحدة، تتولى شبكة Fox Sports بث المباريات باللغة الإنجليزية، إلى جانب قناة Telemundo التي تقدم التغطية باللغة الإسبانية، وأما في المملكة المتحدة، فيمكن للجماهير متابعة المباريات مجانًا عبر منصتي BBC iPlayer وITV Hub، في إطار تغطية مفتوحة تتيح الوصول إلى عدد كبير من اللقاءات.

كيفية مشاهدة مباريات كأس العالم 2026 على الانترنت

أما بالنسبة لعشاق المشاهدة عبر الإنترنت، فتبرز منصة TOD TV كخيار مثالي لمتابعة مباريات البطولة مباشرة، حيث تتيح البث الحي عبر الهواتف الذكية، الأجهزة اللوحية، وأجهزة التلفاز الذكية، مما يمنح المستخدمين مرونة كبيرة في متابعة المباريات من أي مكان وفي أي وقت.

وتبرز خدمات البث الحديثة كخيار بديل، حيث توفر منصات مثل YouTube TV وHulu + Live TV وFubo إمكانية متابعة المباريات عبر الإنترنت دون الحاجة إلى الاشتراك في القنوات التقليدية، وهو ما يعكس التحول المتزايد نحو المشاهدة الرقمية.