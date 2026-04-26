صوماليلاند تشعل غضبًا دوليًا.. وإسرائيل تعين أول سفير...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 26 أبريل 2026 04:38 مساءً - أعلنت صباح اليوم 26 ابريل 2026 وزارة الخارجية الإسرائيلية أن مجلس الوزراء برئاسة بنيامين نتنياهو وافق على تعيين أول سفير لإسرائيل في الأراضي الصومالية وخصوصًا في صوماليلاند التي تعد إقليمًا منفصلًا عن الصومال.

تعيين إسرائيل سفير في أراضي الصومال

أصدرت وكالة بلومبرج بيانًا يفيد باسم الدبلوماسي الذي سيشغل منصب سفير إسرائيل في الصومال حيث وقع الاختيار على مايكل لوتام الذي عمل كسفير لإسرائيل في كينيا وأذربيجان سابقًا.

في بيان رسمي أوضحت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن لوتام لن يقيم بصورة دائمة في صوماليلاند بل تستمر إقامته فيها خلال المرحلة الأولى من توليه مهام السفارة.

تبعات اقامة سفارة إسرائيلية في الصومال

وفقًا لقرارات وزارة الخارجية الاسرائيلية فإنه بتولي لوتام منصبه تصبح إسرائيل أول دولة أوروبية في العالم تعترف رسميًا بحق صوماليلاند كدولة انفصالية وأثارت هذه الخطوة موجة غضب عارمة في العاصمة الصومالية " مقديشو" وجاء قرار الرفض جمعًا بينها وبين الكثير من الدول الشرق الأوسط الإفريقي نظرًا لما قد تمثله من سابقة تسهم في إعادة رسم التحالفات والحدود في المنطقة.