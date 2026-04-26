قناة السويس تستقبل العملاقة السياحية ”MSC EURIBIA” في...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 26 أبريل 2026 04:38 مساءً - أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الأحد، عبور سفينة الركاب العملاقة " MSC EURIBIA" إحدى أكبر السفن السياحية في العالم في أولى رحلاتها البحرية عبر قناة السويس ضمن قافلة الجنوب بعد عبورها من مضيق باب المندب خلال رحلتها قادمة من الإمارات والمتجهة إلى مالطا.

وكانت سفينة الركاب" MSC EURIBIA" ضمن السفن العالقة عند مضيق هرمز منذ عدة أسابيع، وبعد عبورها من المضيق قامت بتغيير وجهتها لتعبر بعد ذلك من البحر الأحمر ثم قناة السويس في رحلتها إلى أوروبا بدلاً من الالتفاف حول طريق رأس الرجاء الصالح.

تتبع السفينة الخط الملاحي MSC وتعمل بالغاز الطبيعي المسال ( LNG) ، يبلغ طول السفينة 331متر، وعرضها 51.9 مترا، فيما يبلغ غاطسها 27.5 قدم، وترفع السفينة علم مالطا، وتعبر القناة و على متنها طاقم مكون من 192 فرد.

ووفقا للبروتوكول المتبع من قبل هيئة قناة السويس في التعامل مع السفن التي تعبر القناة لأول مرة، أناب الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة، الربان خالد ندا كبير مرشدين أول، والربان رؤوف مصيلحي كبير مرشدين للصعود على سفينة الركاب والترحيب بطاقمها، وتسليم هدية تذكارية لربان السفينة.

كما شهدت قناة السويس عبور السفينة السياحية CELESTYAL JOURNEY ضمن قافلة الجنوب في رحلتها قادمة من الإمارات ومتجهة إلى تركيا.

يبلغ طول السفينة 219 متراَ، وعرضها 30متر، وغاطس 24 قدم.

وأكد الفريق أسامة ربيع أن قناة السويس مستمرة في تقديم خدماتها البحرية واللوجيستية واستقبال أحدث وأكبر سفن الأسطول العالمي بفضل مشروعات التطوير المستمرة وأحدثها مشروع تطوير القطاع الجنوبي الذي سمح بزيادة عامل الأمان الملاحي للسفن العابرة بزيادة عرض القناة بواقع 40 متراً جهة الشرق من الكيلو متر 132 إلى الكيلو متر 162 ترقيم القناة، علاوة على زيادة الأماكن المزدوجة للقناة بطول 10 كيلومتر في نطاق البحيرات المرة الصغرى.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن عبور السفن السياحية يعد مؤشراً إيجابياً يعكس استمرار جاذبية القناة كأحد المسارات الرئيسية للعبور من الشرق إلى الغرب لما تحققه من وفراً في زمن الرحلة وانخفاض في التكاليف التشغيلية بما يُعزز من مكانة قناة السويس كأسرع وأقصر الطرق الملاحية وأكثرها أماناً.

جدير بالإشارة، أن حركة الملاحة بالقناة شهدت اليوم الأحد، عبور 45 سفينة من الاتجاهين، بإجمالي حمولات صافية قدرها 1.7 مليون طن.