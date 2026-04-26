أمير الكويت يصدر مرسوما بتعيين السفير حمد المشعان...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 26 أبريل 2026 04:38 مساءً - أصدر أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ، مرسوم أميري بتعيين السفير حمد سليمان المشعان، نائباً لوزير الخارجية بالدرجة الممتازة.



ويمتلك المشعان خبرات دبلوماسية، وقد حقق إنجازات ملموسة طوال مسيرته العملية، وهو حاصل على بكالوريوس علوم سياسية مع مرتبة الشرف من جامعة الكويت 1995، ويرأس لجنة تأهيل المدرجين على قوائم مجلس الأمن، وعضو في اللجنة الوطنية لمكافحه غسل الأموال وتمويل الارهاب، كما يرأس لجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة تحت الفصل السابع.

وكان قد صدر مرسوم أميري بترقيته إلى رتبة سفير بتاريخ 5 سبتمبر 2023، فيما صدر قرار وزاري بتعيينه مساعداً لوزير الخارجية لشؤون التنمية والتعاون الدولي بتاريخ 5 سبتمبر 2021، وصدر قرار وزاري بتعيينه مساعداً لوزير الخارجية لشؤون الأمريكتين بتاريخ 30 ديسمبر 2019، وصدر مرسوم أميري بترقيته إلى وزير مفوض بتاريخ 21 أغسطس 2019.

وتولى المشعان الإعداد والتحضير للقمة العربية الأفريقية الرابعة 22 - 24 نوفمبر 2016 والتي عقدت في ملابو – غينيا الاستوائية، والإعداد والتحضير للقمة العربية الأفريقية الثالثة 18 - 20 نوفمبر 2013 والتي عقدت في الكويت.

وشارك السفير المشعان ضمن الوفد الرسمي المرافق للأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد، لحضور مؤتمر قمة الاتحاد الأفريقي التاسع عشر خلال الفترة من 14 - 16 يوليو 2012. وعين بمنصب مساعد وزير الخارجية لشؤون أفريقيا في 20 فبراير 2012، ورقي إلى درجة مستشار في 8 يوليو 2010.

وعين بمنصب نائب مدير إدارة الأمريكتين في 16 مايو 2010، وشارك في برنامج الزائر الدولي التابع لوزارة الخارجية الأمريكية أبريل 2009، وشارك في الدورة التنفيذية المتقدمة لمركز الشرق الأدنى وجنوب آسيا للدراسات الإستراتيجية في واشنطن (NESA) مارس 2009.

ورقي إلى درجة سكرتير أول في يوليو 2007، وعمل في إدارة الأمريكتين من أغسطس 2005 وحتى 20 فبراير 2012، ورقي إلى درجة سكرتير ثان في مايو 2004، ورقي إلى درجة سكرتير ثالث في يوليو 2001.

وعمل في السفارة في روما من فبراير 2000 وحتى أغسطس 2005، وشارك في الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 54 لسنة 1999 «اللجنة الاقتصادية»، وعين في إدارة الأمريكتين بوزارة الخارجية برتبة ملحق دبلوماسي في 15-8-1998.