قناة مجانية تنقل نهائي كأس الكونفدرالية.. تعرف على...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 26 أبريل 2026 04:38 مساءً - في ظل تزايد اهتمام جماهير كرة القدم في الوطن العربي بمتابعة المباريات القارية مجانًا، تبرز قناة ERT اليونانية كخيار مميز لمتابعة نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية عبر بث مفتوح وعالي الجودة، ومع اقتراب موعد المباراة المرتقبة، تتصدر ترددات القناة محركات البحث، خاصة مع سهولة استقبالها عبر عدة أقمار صناعية تغطي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

تردد قناة ERT اليونانية لمتابعة نهائي الكونفدرالية

تُعد قناة ERT اليونانية من القنوات الأوروبية التي توفر بثًا رياضيًا مجانيًا يمكن استقباله بسهولة عبر القمر الصناعي Hotbird 13°E، وهو من أشهر الأقمار في المنطقة، ويمكن ضبط القناة من خلال البيانات التالية:

التردد: 11823

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

هذا التردد يمنح المشاهدين فرصة متابعة نهائي كأس الكونفدرالية بجودة بث مستقرة، خاصة مع الانتشار الواسع لحزم هذا القمر الصناعي في المنطقة العربية.

تردد قناة ERT اليونانية على Hellas Sat بجودة HD عالية

إلى جانب بثها على هوت بيرد، توفر ERT اليونانية إمكانية استقبالها عبر القمر الصناعي Hellas Sat، والذي يقدم تغطية جيدة وجودة بث عالية الدقة، وجاءت بيانات التردد كالتالي:

التردد: 12224

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 13381

جودة البث: HD

ويُعتبر هذا الخيار مناسبًا للمشاهدين الباحثين عن صورة أوضح وتجربة مشاهدة أكثر تطورًا خلال المباريات الكبرى.

قناة ERT اليونانية تقدم تغطية مجانية مميزة لنهائي كأس الكونفدرالية

تواصل ERT اليونانية تعزيز حضورها بين القنوات الرياضية المفتوحة، من خلال تقديم محتوى احترافي يشمل نقل المباريات المهمة واستوديوهات تحليلية متكاملة.

وتعتمد القناة على خبرات رياضية بارزة في التحليل، إلى جانب استخدام تقنيات بث حديثة تضمن جودة صورة وصوت عالية، ما يجعلها وجهة مفضلة لعشاق كرة القدم.

ويأتي نقل نهائي كأس الكونفدرالية عبر شاشة ERT ليؤكد سعيها الدائم لتوسيع قاعدة جمهورها خارج أوروبا، خاصة في المنطقة العربية التي تشهد طلبًا متزايدًا على القنوات المفتوحة الناقلة للأحداث الرياضية الكبرى.