نجل أصالة ينفي شائعة طلاقها من فائق حسن بعدما تصدرت أخبار طلاق الفنانة السورية أصالة نصري وزوجها الشاعر العراقي فائق حسن الترند على مواقع التواصل الاج إقرأ المزيد

بعدما تصدرت أخبار طلاق الفنانة السورية أصالة نصري وزوجها الشاعر العراقي فائق حسن الترند على مواقع التواصل الاجتماعي، خرج نجلها عن صمته لينفي الأمر الذي تداولته وسائل إعلام مصرية.

فقد نفى خالد الذهبي، نجل أصالة، صحة ما تردد خلال الساعات الماضية حول انفصال والدته عن زوجها، مؤكدا أن هذه الأنباء عارية تماما من الصحة وسط التزام الطرفين بالصمت.

وأعاد الذهبي نشر أحد الأخبار المتداولة عبر خاصية "الستوري" على حسابه الرسمي بموقع "إنستغرام"، وعلّق عليه قائلاً: هذه أخبار مفبركة، لينفي بشكل مباشر كل ما أثير حول انتهاء العلاقة بين والدته وفائق حسن، مطالباً الجمهور بتحري الدقة وعدم الانسياق وراء الأخبار المجهولة التي تهدف إلى إثارة البلبلة.

تأتي هذه الشائعات بعد أيام قليلة من الأخبار المثارة في منصات التواصل الاجتماعي حول توقيف فائق حسن في المطار، على خلفية اتهامه بالاحتيال والنصب على مذيعة شهيرة، قبل أن ينفيها الشاعر جملة وتفصيلاً.