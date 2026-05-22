بعدما تصدرت أخبار طلاق الفنانة السورية أصالة نصري وزوجها الشاعر العراقي فائق حسن الترند على مواقع التواصل الاجتماعي، خرج نجلها عن صمته لينفي الأمر الذي تداولته وسائل إعلام مصرية.
فقد نفى خالد الذهبي، نجل أصالة، صحة ما تردد خلال الساعات الماضية حول انفصال والدته عن زوجها، مؤكدا أن هذه الأنباء عارية تماما من الصحة وسط التزام الطرفين بالصمت.
وأعاد الذهبي نشر أحد الأخبار المتداولة عبر خاصية "الستوري" على حسابه الرسمي بموقع "إنستغرام"، وعلّق عليه قائلاً: هذه أخبار مفبركة، لينفي بشكل مباشر كل ما أثير حول انتهاء العلاقة بين والدته وفائق حسن، مطالباً الجمهور بتحري الدقة وعدم الانسياق وراء الأخبار المجهولة التي تهدف إلى إثارة البلبلة.
تأتي هذه الشائعات بعد أيام قليلة من الأخبار المثارة في منصات التواصل الاجتماعي حول توقيف فائق حسن في المطار، على خلفية اتهامه بالاحتيال والنصب على مذيعة شهيرة، قبل أن ينفيها الشاعر جملة وتفصيلاً.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نجل أصالة ينفي شائعة طلاقها من فائق حسن بعدما تصدرت أخبار طلاق الفنانة السورية أصالة نصري وزوجها الشاعر العراقي فائق حسن الترند على مواقع التواصل الاج إقرأ المزيد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع موقع الجمال وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.
0 تعليق