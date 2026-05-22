طليقة كريم محمود عبد العزيز تقاضيه بـ 9 دعاوى قضائية بعد طلاقهما بحوالي 8 أشهر أقامت مصممة الأزياء آن الرفاعي 9 دعاوى قضائية ضد طليقها الفنان المصري كريم محمود ع إقرأ المزيد

بعد طلاقهما بحوالي 8 أشهر، أقامت مصممة الأزياء آن الرفاعي، 9 دعاوى قضائية ضد طليقها الفنان المصري كريم محمود عبد العزيز، وذلك نظراً لعدم التزامه بسداد النفقات والالتزامات المطلوبة منه تجاه أطفاله الثلاثة.

وأوضحت الرفاعي في الدعاوى، مطالبتها بمؤخر الصداق ونفقة متعة ونفقة عدة ونفقة صغار من مأكل ومشرب وملبس ومصاريف دراسة، بالإضافة إلى الاستقلال بمسكن الزوجية والحضانة، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية.

كما أفادت طليقة النجم المصري في الدعاوى أن الأخير لا يقدم الإنفاق الكافي على أطفاله، ما دفعها إلى إقامة 9 دعاوى قضائية والمطالبة بالحصول على حقوقها وحقوق أطفالها.

وطالبت طليقة كريم محمود عبد العزيز في الدعاوى بالحصول على الحقوق الأسرية، بعد فشل كل المساعي والحلول الودية التي أجريت بين الطرفين في الكواليس طوال الأسابيع الماضية.