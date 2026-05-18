ياسر جلال يناشد الرئيس السيسي بإعادة "عيد الفن"

حرص الفنان ياسر جلال على توجيه التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي، مطالبا بعودة الاحتفال بـ"عيد الفن" مرة أخرى، والذي كان يقام في 13 مارس من كل عام، موضحا أن اختيار هذا التاريخ جاء تزامنا مع ذكرى ميلاد موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب.

وقال ياسر جلال، خلال لقائه مع الإعلامية سهير جودة في برنامج "الستات"، إن عيد الفن كان مناسبة لتكريم رموز الدولة والفن من قبل رئيس الجمهورية، معربا عن أمله في عودته مجددا تحت رعاية رئاسة الجمهورية، مؤكدا أن هذا المطلب يحظى بدعم عدد كبير من الفنانين.

وأضاف أن عودة عيد الفن ستمنح الفنانين دافعا أكبر للارتباط بقضايا الوطن، والحرص على تقديم صورة تليق بهم سواء في أعمالهم الفنية أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب السعي لتقديم محتوى راق يؤهلهم للتكريم من رئيس الدولة.

واختتم ياسر جلال حديثه قائلا إن عودة عيد الفن تمثل حلما شخصيا له ولعدد كبير من الفنانين، معربا عن ثقته في اهتمام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ودعمه الدائم للفن والفنانين.