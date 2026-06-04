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اضبطها لمشاهدة كأس العالم 2026.. تردد قناة beiN...

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اضبطها لمشاهدة كأس العالم 2026.. تردد قناة beiN...

اضبطها لمشاهدة كأس العالم 2026.. تردد قناة beiN...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 4 يونيو 2026 07:23 مساءً - في خطوة جديدة تعكس اهتمام شبكة beIN SPORTS بتوسيع نطاق التغطية المجانية للبطولات العالمية الكبرى، بدأت قناة beIN SPORTS FTA 2 الجديدة في الظهور عبر القمر الصناعي نايل سات، وذلك ضمن الاستعدادات المبكرة لتغطية فعاليات بطولة كأس العالم 2026 التي تحظى بمتابعة جماهيرية واسعة حول العالم.

قناة beiN SPORTS 2 FTA

يأتي إطلاق القناة الجديدة بالتزامن مع استمرار القناة المفتوحة الحالية التابعة للشبكة، حيث من المنتظر أن تتحول إلى beiN SPORTS 2 FTA، بما يتيح توفير أكثر من نافذة مجانية أمام المشاهدين لمتابعة عدد من المباريات والأحداث المرتبطة بالمونديال المرتقب.

وتسعى شبكة beIN SPORTS من خلال هذه الخطوة إلى تعزيز تجربة المشاهدة للجماهير العربية، خاصة مع تزايد الاهتمام ببطولة كأس العالم 2026 التي ستشهد مشاركة عدد قياسي من المنتخبات، إلى جانب توقعات بارتفاع معدلات المتابعة التلفزيونية في مختلف دول المنطقة.

تردد قناة beiN SPORTS 2 FTA على نايل سات

بحسب البيانات المتداولة الخاصة بالقناة الجديدة، يمكن استقبال beIN SPORTS FTA 2 عبر القمر الصناعي نايل سات، من خلال التردد التالي:

  • التردد هو 12188.
  • الاستقطاب هو أفقي "H".
  • معدل الترميز هو 27500.
سعد محمود

الكاتب

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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اضبطها لمشاهدة كأس العالم 2026.. تردد قناة beiN...

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