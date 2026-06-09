شقيق سهام جلال: هناك احتمالية لحدوث وفاة شقيقتي بسبب خطأ طبي كشف خالد جلال شقيق الفنانة الراحلة سهام جلال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج تفاصيل على قناة صدى البلد2 تفا إقرأ المزيد

كشف خالد جلال، شقيق الفنانة الراحلة سهام جلال، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "تفاصيل" على قناة صدى البلد2، تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة شقيقته، مؤكدًا أنها كانت تعاني من آلام في الظهر قبل اكتشاف إصابتها بمشكلة صحية في الشرايين.

وأوضح شقيق سهام جلال أن الأطباء شخصوا الحالة بوجود انسداد في شرايين القدمين، ما استدعى إجراء عملية جراحية، مشيرًا إلى أن حالتها تدهورت بعد العملية وفقدت حياتها، "كانت فعلاً تعبانة ولكن دخلنا العملية وفقدنا أغلى حاجة".

وأكد أن الأسرة لا ترغب في الخوض حاليًا في تفاصيل الوفاة أو الحديث عن احتمالات وجود خطأ طبي، موضحًا أن العائلة تمر بمرحلة حداد وتفضل عدم توجيه اتهامات لأي طرف في الوقت الراهن سوى بعد التأكد.

رحلت الفنانة سهام جلال عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء 2 يونيو عن عمر يناهز 51 عاماً، بعد أزمة صحية مفاجئة دخلت على إثرها للمستشفى لإجراء عملية جراحية في الظهر، إلا أن حالتها الصحية تعرضت لمضاعفات بعد الجراحة، وتوقفت عضلة القلب أكثر من مرة حتى لفظت أنفاسها الأخيرة تاركة حالة من الحزن في الوسط الفني.