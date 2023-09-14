مال وأعمال

ساجارد الكندية تفتح مكتبا في أبو ظبي للاستفادة من سوق الشرق…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر ساجارد الكندية تفتح مكتبا في أبو ظبي للاستفادة من سوق الشرق… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الخميس 14 سبتمبر 2023 12:12 مساءً - – قالت شركة “ساجارد” لإدارة الأصول البديلة‭ ‬يوم الأربعاء إنها تعتزم فتح أول مكتب في منطقة الخليج في أبوظبي برئاسة فراس ملاح المدير السابق في بنك مونتريال.

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وتنضم ساجارد المملوكة لعائلة ديماريه الكندية إلى قائمة متزايدة من شركات الاستثمار التي تنتقل إلى الشرق الأوسط للاستفادة من السوق الغنية بالنفط وسريعة النمو.

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وقالت الشركة التي تدير أصولا بقيمة 14.5 مليار دولار مع 125 شركة إن ملاح يتمتع بخبرة تزيد عن عقدين من الزمن في مجال جمع الأموال في الشرق الأوسط.

وتستثمر ساجارد في رأس المال الاستثماري والأسهم الخاصة والعقارات ومجالات أخرى.

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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