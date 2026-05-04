الصناعة تعلن طرح 31 وحدة إنتاجية جاهزة بمدينة الجلود بالروبيكي

دبي - احمد فتحي في الاثنين 4 مايو 2026 02:01 مساءً - أعلنت الدكتورة ناهد يوسف رئيس مجلس إدارة شركة القاهرة للاستثمار والتطوير، ورئيس هيئة التنمية الصناعية، عن طرح جديد بالمرحلة الثالثة بمدينة الجلود بالروبيكي لعدد 31 وحدة إنتاجية جاهزة على التشغيل الفوري للمنتجات الجلدية تامة الصنع والأنشطة المُكملة.

ويتضمن الطرح: (6 مصانع بمساحة 2000 متر مربع، و10 مصانع بمساحة 1000 متر مربع، إلى جانب 15 وحدة صناعية صغيرة “ورش إنتاجية” بمساحة 121 متر مربع).

ووفقا لبيان وزارة الصناعة اليوم، يشمل الطرح أيضا 5 محلات خدمية بمساحة 20 مترًا مربعًا لكل محل، مخصصة لأنشطة داعمة للصناعات القائمة داخل المدينة، مثل منافذ البيع والمعارض والمطاعم، بما يسهم في تعزيز التكامل بين الأنشطة الإنتاجية والخدمية ودعم المنظومة اللوجستية داخل الروبيكي.

وقالت يوسف، إن هذا الطرح يأتي استكمالًا لجهود وزارة الصناعة في دعم الاستثمار وتوطين الصناعة لا سيما الصناعات الاستراتيجية المستهدفة، حيث يضم الطرح باقة متنوعة من الوحدات كاملة المرافق، بما يلبي مختلف احتياجات المستثمرين لإقامة مشروعات صناعية في واحدة من أهم المدن الصناعية المتخصصة والمتكاملة في مصر ومنطقة الشرق الأوسط.

ولفتت إلى أن الطروحات المتتالية بمدينة الروبيكي تعزز تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة لتعزيز القدرات الإنتاجية للمدينة وتوفير فرص استثمارية متكاملة لرواد الأعمال وكبار المصنعين.

وأوضحت رئيس شركة القاهرة للاستثمار والتطوير، أن التقدم لسحب كراسات الشروط وتقديم الطلبات سيبدأ اعتباراً من 5 وحتى 25 مايو 2026، وذلك بشكل حصري عبر بوابة الشركة الإلكترونية الجديدة: www.cid-egypt.com، في خطوة تهدف إلى تيسير الإجراءات على المستثمرين وتوفير أقصى درجات الشفافية.

أضافت أن الطرح يتيح نظم سداد مرنة ومحفزة للمستثمرين على المصانع والمحلات المطروحة، حيث يمكن الحصول على الوحدة بنظام تقسيط مباشر من خلال الشركة بسداد 25% مقدم، ومنح فترة سماح لمدة عام كامل قبل بدء سداد باقي القيمة على أقساط سنوية متساوية تصل إلى 5 سنوات وبفائدة ميسرة 10% فقط، بما يتيح للمستثمر توجيه السيولة نحو تجهيز وتشغيل المشروع في مراحله الأولى. كما يتيح الطرح أيضًا إمكانية السداد الفوري مع الحصول على حوافز وخصومات تشجيعية وفقًا لآليات التسعير المعتمدة.

ونوهت يوسف أنه تمت إتاحة التقدم على أكثر من وحدة ضمن نفس الطرح، بما يسمح للمستثمرين بالتوسع وفقًا لخططهم الإنتاجية، مع مرونة في إجراءات التخصيص وسرعة في استلام الوحدات، إلى جانب توفير حلول تمويل بنكي اختيارية بالتعاون مع عدد من البنوك لتمويل المعدات وخطوط الإنتاج ورأس المال العامل، بما في ذلك البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك تنمية الصادرات وبنك قطر الوطني، وهو ما يوفر منظومة تمويلية متكاملة تعزز من قدرة المستثمرين على تنفيذ مشروعاتهم الصناعية بكفاءة.

ومن جانبه أكد المهندس محمود محرز، المدير التنفيذي والعضو المنتدب لشركة القاهرة للاستثمار والتطوير، أن هذا الطرح يمثل فرصة واعدة للمستثمرين للاستفادة من البنية التحتية العالمية لمدينة الروبيكي، التي تطبق أعلى معايير السلامة البيئية والصناعية، وتضم مراكز تدريب ومعارض دائمة للمنتجات الجلدية، مما يضمن تنافسية المنتج المصري محلياً ودولياً، مشيراً إلى أن كافة إجراءات التقدم تتم إلكترونياً بالكامل على بوابة الشركة من خلال الخطوات التالية:

1. تسجيل حساب على البوابة.

2. اختيار الطرح المراد التقديم عليه وتحميل كراسة الشروط.

3. تسجيل بيانات الشروط ومقدم الحجز.

4. يتم مراجعة بيانات الدفع (أو: مراجعة بيانات الدفع تلقائياً).

5. تسجيل دراسة الجدوى الفنية للمشروع (المنتجات – الآلات المستخدمة – العمالة وغيرها).

6. إرفاق المستندات بصيغة PDF.

