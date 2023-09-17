نعرض لكم الان تفاصيل خبر القصير يوقع مع نائب وزير الجمارك الصيني مذكرة تفاهم لتصدير… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 17 سبتمبر 2023 09:59 صباحاً - استقبل السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الاراضي ، وانج لينجون نائب وزير الجمارك الصيني ، لبحث سبل تعزيز التبادل التجاري الزراعي بين البلدين وتوقيع مذكرة تفاهم بشأن فتح السوق الصيني أمام المانجو المصري .

وأكد القصير خلال الاجتماع قوة ومتانة العلاقات المصرية الصينية القائمة على الاحترام المتبادل، مؤكدًا أن هناك تطابق في الرؤي السياسية بشأن القضايا الدولية بين الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وشي جين بينج الرئيس الصيني .

وأضاف أنه في إطار إهتمام القيادة السياسية والحكومة المصرية بدعم تطوير اليات التعاون مع الجانب الصينى ، تم إنشاء وحدة الصين برئاسة مجلس الوزراء وعضوية السادة الوزراء المعنيين والهيئات وممثلي الجهات ذات الصلة،

وقال القصير إن قطاع الزراعة المصري شهد طفرة غير مسبوقة خلال السنوات التسع الماضية، مشيرًا إلى زيارته شهر اغسطس الماضي وما لمسه من تطور شهده القطاع الزراعي في مصر وزيادة الصادرات الزراعية المصرية للاسواق العالمية.

وأشار وزير الزراعة إلى أن توقيع مذكرة التفاهم اليوم لتصدير المانجو المصري للصين تمثل نقطة مضيئة في تعزيز زيادة الصادرات الزراعية المصرية إلى السوق الصينى لمستوى يرقى للعلاقات الاستراتيجية بين البلدين خاصة بعد انضمام مصر إلى مجموعة بريكس، وحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اجتماعات قمة العشرين التي انعقدت بالعاصمة الهندية نيودلهي الاسبوع الماضي.

ووجه القصير الشكر إلى كافة الجهات والقطاعات المصرية التي ساهمت في اتمام توقيع مذكرة التفاهم الحالية وهي وزارة الخارجية ووزارة التعاون الدولي وجهاز التمثيل التجارى المصري ومكتبنا التجاري بالعاصمة الصينيه بكين والحجر الزراعي في كلآ الجانبين والعلاقات الزراعية الخارجية، وكل الجهات التي ساهمت في فتح السوق الصينى امام المانجو المصري.

ولفت إلى أن المنتجات الزراعية المصرية تشهد حاليا اقبالا كبيرًا من معظم دول العالم، نظرا لجودتها وبعد الإجراءات التى اتخذتها الدولة المصرية في مجال الصحة النباتية والحيوانية ومنها تبني نظم التكويد للمزارع المصرية وتطوير المعامل المرجعية الأكبر في الشرق الاوسط بالإضافة إلى إنشاء هيئة لسلامة الغذاء.

وأكد زير الزراعة أن توقيع مذكرة التفاهم الحالية يعد نقطة انطلاق لإعلان الجانبين عن نفاذ المانجو المصرية للسوق الصيني كما سيعزز من تواجد المنتجات الزراعية المصرية بالسوق الصينى.

من ناحيته أعرب وانج لينجون ، نائب وزير الجمارك الصيني ، عن سعادته بتواجده في القاهرة موجها الشكر للدولة المصرية على حفاواة الإستقبال، مشيرًا إلى متانة العلاقات المصرية الصينية والتي شهدت مؤخرا تطورا كبيرا .

وقال “لينجون” إن السلع المصرية في الأسواق الصينية خلال الاعوام السابقة زادت بنسبة 30%، مشيرًا إلى أن الموالح المصرية تحتل حاليا المركز الثاني من بين المنتجات الزراعية التي تصدر إلى الصين من دول العالم، كما تشهد اقبالا كبيرا من المستهلك الصيني ونتطلع إلى احتلالها المرتبة الأولى خلال الفترة القادمة،

ولفت نائب وزير الجمارك الصينى إلى أهمية قيام الجانبين بالاسراع في الانتهاء من ملف تصدير الفلفل المصري الحار إلى السوق الصينى، من خلال القيام باعداد مسودة مذكرة تفاهم ليتسنى التوقيع في أقرب فرصة ،

وفي نهاية اللقاء اتفق الجانبان على تسهيل اجراءات التبادل التجاري الزراعي والإعلان للمصدرين والمستوردين من البلدين عن فتح الأسواق الصينية أمام المانجو المصرية .

حضر اللقاء سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة، ونفين البحراوي من جهاز التمثيل التجاري المصري، والدكتور محمد المنسي مدير خدمة المصدرين بالحجر الزراعي وزارة الزراعة.