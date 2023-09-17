الصين: ارتفاع إيرادات الميزانية العامة بنسبة 10% في 8 أشهر

دبي - احمد فتحي في الأحد 17 سبتمبر 2023 02:14 مساءً - وكالات – أظهرت بيانات رسمية نشرتها وزارة المالية الصينية ارتفاع إيرادات الميزانية العامة للصين بنسبة 10% على أساس سنوي، لتبلغ 15.18 تريليون يوان (2.11 تريليون دولار أمريكي) خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية “شينخوا” أن هذا الارتفاع يرجع إلى الانتعاش الاقتصادي المستمر في الصين، والذي يعود بشكل أساسي إلى تنفيذ سياسات واسعة النطاق للمحافظة على ضريبة القيمة المضافة واستردادها منذ أبريل من العام الماضي.

وبلغ إجمالي الإيرادات الضريبية 12.79 تريليون يوان خلال نفس الفترة، مع زيادة قدرها 12.9% على أساس سنوي.

وارتفعت الإيرادات الضريبية للحكومة المركزية في الصين بنسبة 9.5% إلى 6.97 تريليون يوان، بينما شهدت الحكومات المحلية نموًا في الإيرادات بنسبة 10.3%، حيث بلغت 8.21 تريليون يوان.

وتوسع الإنفاق العام في الميزانية بنسبة 3.8%، ليتجاوز الـ 17.14 تريليون يوان خلال الأشهر الثمانية الأولى.

وتشير إيرادات الميزانية العامة إلى الدخل المخصص للتمويل الحكومي من خلال المشاركة في توزيع المنتجات الاجتماعية، وتعتبر الضمان المالي للحفاظ على سريان عمل الحكومة.