انت الأن تتابع خبر ارتفاع أسعار النفط بزيادة الطلب من الصين والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ارتفعت أسعار النفط، اليوم الاثنين، مدعومة بتوقعات اتساع عجز المعروض في الربع الأخير من العام الحالي بعدما مددت "أوبك+" تخفيضات الإنتاج، إضافة إلى تفاؤل بشأن تعافي الطلب في الصين، أكبر مستورد عالمي للخام.

ووفقا لشبكة سي إن بي سي الاقتصادية، زادت العقود الآجلة لخام برنت خمسة سنتات أو 0.1 بالمئة إلى 93.98 دولار للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 15 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 90.92 دولار للبرميل.

وارتفع الخامان لثالث أسبوع على التوالي ليلامسا أعلى مستوياتهما منذ تشرين الثاني الماضي بعدما مددت السعودية وروسيا تخفيضات الإنتاج حتى نهاية العام الحالي في إطار خطط مجموعة "أوبك+" ومع زيادة إنتاج المصافي الصينية مدعومة بهوامش تصدير قوية.

وقال محللون في" إيه.إن.زد " في مذكرة إن نمو الطلب العالمي على النفط يتجه صوب تسجيل 2.1 مليون برميل يوميا وهو ما يتفق مع توقعات وكالة الطاقة الدولية ومنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).

ويترقب التجار قرارات سياسة نقدية لبنوك مركزية منها مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) هذا الأسبوع بخصوص رفع الفائدة.

وقد يؤدي وقف رفع أسعار الفائدة الأميركية إلى ضعف الدولار ما يجعل السلع الأولية المقومة بالعملة الأميركية مثل النفط أقل ثمنا لحائزي العملات الأخرى.