نعرض لكم الان تفاصيل خبر الحكومة: تشكيل كيان لوضع حلول ورؤى لتطوير صناعة الأثاث من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 18 سبتمبر 2023 01:10 مساءً - دوت الخليج – عقد رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم اجتماعا لمتابعة جهود تطوير صناعة الأثاث بمحافظة دمياط، بحضور اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والدكتورة منال عوض، محافظ دمياط.

واستعرضت الدكتورة منال عوض، خلال اللقاء، جهود المحافظة خلال الأشهر الماضية، لتطوير صناعة الأثاث، مشيرة إلى ورشة العمل التي عقدت مؤخرًا، بحضور العديد من المسئولين.

ولفتت إلى مناقشة التحديات كافة والوقوف على المعوقات التي تعوق تلك الصناعة بمعرفة الجهات المختصة، ومقترحات وتوصيات تلك الورشة بإنشاء كيان تنسيقي أو تنفيذي يضم جميع الجهات الخاصة بصناعة الأثاث، تكون مهامه في الأساس وضع حلول ورؤى لتطوير هذه الصناعة المهمة، واتخاذ جميع إجراءات التنسيق بين جهات الصناعة المختلفة.

ووافق رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، خلال الاجتماع، على هذا الطرح، موجها بسرعة تشكيل هذا الكيان.

افتح ورشتك

كما ناقش الاجتماع عددا من المقترحات الأخرى المتضمنة إطلاق مبادرة معنية بتلك الصناعة تحت عنوان “افتح ورشتك”، وتوفير المواد الخام والتسويق، وإتاحة عنصر التدريب التخصصي، وأيضًا التحديث والتطوير.

وفيما يتعلق بالتسويق، أشارت المحافظ إلى مقترحات التعاون مع الجهات المعنية لتسويق منتجات الأثاث من خلال صالات عرض مجمعة في إفريقيا، وتدريب الصناع على كيفية التسويق الالكتروني، وفتح معارض داخلية في المحافظات المختلفة مع دعم النقل والعرض، ومساعدة صغار الصناع على التواصل مع الجهات الخارجية عن طريق شركات التسويق التابعة للحكومة، والتنسيق مع جهات تدعم طريقة الدفع الالكتروني لبيع الأثاث بالتقسيط لتأثيث الشقق مع معارض الأثاث بدمياط، والعمل على انشاء موقع الكتروني متكامل للأثاث الدمياطي يشمل التسويق، والمعلومات، والمعارض.

تدريب وتطوير

وبخصوص التدريب والتطوير، أشارت الدكتورة منال عوض إلى مقترحات تفعيل دور المركز التكنولوجي بمدينة دمياط للأثاث من خلال صيانة وتطوير المعدات والأجهزة، وتدريب صغار الصناع على التصميمات والدهانات الحديثة، والاستعانة بخبراء من الدول التي شهدت نهضة في صناعة الأثاث لنقل الخبرة، والعمل على توقيع اتفاقيات مع الجامعات الحكومية والخاصة ومراكز الفكر المختلفة المتخصصة في هذا الشأن.

وأشارت أيضًا إلى العمل على إيفاد بعض الصناع للتدريب بالخارج على ماكينات التصنيع الحديثة، وتطوير التعليم الفني وانشاء مدرسة تكنولوجية فنية لصناعة الأثاث، ودراسة اعداد استراتيجية متكاملة بالمشاركة بين القطاعين الخاص والحكومي للتصنيع والترويج لمنتجات الأثاث للمنتج اليدوي والإنتاج بكميات ضخمة.

بيع بالتجزئة

وناقش اللقاء أيضًا عددا من الإجراءات المقترحة لمواجهة تحديات مدينة دمياط للأثاث، تتضمن إنشاء شركة بيع بالتجزئة داخل المدينة، تكون مهمتها حصر الكميات السنوية من الاخشاب المطلوبة واستيراد الكمية عن طريق وزارة قطاع الاعمال، وكذا دراسة عرض المنطقة الحرة بالمدينة على مطور صناعي يقوم بالتقسيم والتسويق، ودراسة إمكانية تحقيق أكبر استفادة من المدينة.