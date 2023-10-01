السعودية تتوقع عجزا بقيمة 79 مليار ريال في ميزانية 2024

دبي - احمد فتحي في الأحد 1 أكتوبر 2023 03:13 مساءً - وكالات _ أعلنت وزارة المالية السعودية الميزانية التمهيدية لعام 2024، التي تضمنت نفقات بقيمة 1.251 تريليون ريال، وإيرادات 1.172 تريليون ريال، متوقعة عجزًا بنحو 79 مليار ريال، وبالتالي يعتبر أول عجز للميزانية بعد أن سجلت فائضا بقيمة 90 مليار ريال في 2022، وتوقعات بفاض قدره 16 مليار ريال في العام الجاري 2023.

الميزانية الأضخم

ووفقا للبيان، تعد هذه الميزانية الأضخم تاريخيا، وتعد الرابعة التي تفوق تريليون ريال، كما يُقدر تسجيل عجز محدود بنحو 1.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مع استمرار العمل على رفع كفاءة وفاعلية الإنفاق والضبط المالي، واستدامة المالية العامة، وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وتوقعت الوزارة أن تبلغ إيرادات الميزانية خلال العام الجاري 2023 نحو 1.18 تريليون ريال، والمصروفات 1.262 تريليون ريال، بعجز يبلغ نحو 82 مليار ريال.

نمو الناتج المحلي

وتوقع بيان وزارة المالية السعودية نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في 2024 بنسبة 4.4%،مدعومًا بنمو الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية مع توقع استمرار القطاع الخاص في قيادة النمو الاقتصادي.

وأكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان استمرار الحكومة في عملية الإصلاحات الهيكلية على الجانبين المالي والاقتصادي، بهدف تنمية وتنويع الاقتصاد السعودي.

إصلاحات هيكلية

وقال الجدعان إن البيان التمهيدي لميزانية العام المالي 2024 يعكس الإصلاحات الهيكلية والمالية الاستباقية التي اتخذتها المملكة، مشيرًا إلى استمرار الحكومة في عملية الإصلاحات الهيكلية على الجانبين المالي والاقتصادي، بهدف تنمية وتنويع الاقتصاد السعودي .

وأشار الجدعان إلى أنه من المتوقع أن يبلغ إجمالي الإيرادات لعام 2024 حوالي 1,172 مليار ريال وصولاً إلى حوالي 1,259 مليار ريال في عام 2026، فيما يُقدّر أن يبلغ إجمالي النفقات حوالي 1,251 مليار ريال في العام المالي 2024 وصولا إلى حوالي 1,368 مليار ريال في العام المالي 2026.