رئيس الوزراء يتابع موقف توفير الاحتياجات من المواد البترولية

دبي - احمد فتحي في الاثنين 9 أكتوبر 2023 01:13 مساءً - عقد الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس الوزراء ، اجتماعا اليوم الأحد ، لمتابعة موقف توفير الاحتياجات من المواد البترولية .

حضر الاجتماع كلًا من حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري ، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية ، ومحمد أبو موسى وكيل أول محافظ البنك المركزي المصري ، وشيرين الشرقاوي مساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية، وعلي السيسي مساعد وزير المالية لشئون الموازنة العامة ، وأشرف عبد الله مساعد وزير البترول للشئون المالية والاقتصادية ، وخالد عثمان مساعد وزير البترول للشؤون التجارية ، ومسؤولي الوزارات والجهات المعنية.

التنسيق مع أجهزة الدولة لضمان توافر المواد البترولية

وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي في إطار مواصلة التنسيق بين مختلف الوزارات وأجهزة الدولة ، لضمان توافر المواد البترولية ، لمُختلف الاستخدامات خلال الفترة المقبلة ، لاسيما القطاعات الصناعية والإنتاجية.

استعراض موقف الأرصدة من المواد البترولية

ومن جانبه صرح المستشار سامح الخشن ، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء ، بأن الاجتماع شهد استعراض موقف الأرصدة من المواد والمنتجات البترولية المختلفة ، والتي جاءت على نحو مُطمئن .

بحث الجهود المبذزلة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية

وأكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء ، أن الاجتماع بحث المطلوب توفيره من تلك المنتجات خلال الفترة المقبلة ، إضافة إلى مُتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات المهمة في مجالات البترول والغاز ، لدفع العمل بها ، فضلًا عن بحث الجهود المبذولة لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية في ذلك القطاع الحيوي.

مدبولي يتابع موقف المبادرات الخاصة بالتيسيرات والمحفزات للمصريين بالخارج

كما عقد رئيس مجلس الوزراء المصري ، اجتماعاً لمتابعة ما يتم إطلاقه من مبادرات من شأنها أن تسهم في اتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات لأبناء مصر بالخارج، تحقيقاً للأهداف المرجوة من تلك المبادرات التي تتضمن العمل على تلبية مطالب واحتياجات المصريين بالخارج، والسعي لزيادة ارتباطهم بوطنهم الأم ، لافتًا إلى أن هناك العديد من المقترحات والتوصيات التي يتم دراستها حالياً بشأن اتاحة تيسيرات ومحفزات لأبناء مصر بالخارج في عدد من القطاعات، وذلك تمهيداً لإقرارها من قبل مجلس الوزراء واطلاقها ، عبر عددًا من المبادرات، مؤكداً أهمية الترويج لهذه المبادرات بشكل يضمن توسيع قاعدة المستفيدين منها.