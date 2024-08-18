صادرات مصر الزراعية تتجاوز 5.6 مليون طن منذ بداية العام

دبي - احمد فتحي في الأحد 18 أغسطس 2024 05:10 مساءً - تلقى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريراً من د محمد المنسى رئيس الحجر الزراعي حول إجمالي صادرات مصر الزراعية، حيث تجاوزت 5.6 مليون طن من أول يناير حتى 12 أغسطس 2024

وأشار التقرير، إلى أن أهم الصادرات الزراعية هي الموالح، البطاطس، البصل، عنب، فاصوليا، بطاطا، مانجو، طماطم، ثوم، فراولة، جوافة، رمان.

وبلغ إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح 2 مليون و77 ألف 386 طن، بالإضافة إلى تصدير 957 ألف 481 طن من البطاطس الطازجة، لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 236 ألف و907 طن من البصل، ليحتل المركز الثالث من الصادرات.

واحتل العنب، المركز الرابع بإجمالي 164 ألف و430 طن، واحتلت الفاصوليا (طازجة + جافة)، على المركز الخامس بإجمالي 156 ألف و644 طن، واحتلت البطاطا المركز السادس في صادرات مصر الزراعية بإجمالي 89 ألف و710 طن، في حين احتلت المانجو المركز السابع في الصادرات بإجمالي 37 ألف و 38 طن.

ووفقا للتقرير، احتلت صادرات مصر من الطماطم على المركز الثامن بإجمالي كمية بلغت 36 الف و876 طن، بينما احتلت صادرات الثوم المركز التاسع بإجمالي 21 الف و965 طن، يليها في المركز العاشر الفراولة بإجمالي 21 الف و295 طن، بينما حصلت الجوافة على المركز الحادي عشر في الصادرات بإجمالي 10 الف و 427 طن، في حين احتل الرمان المركز الأخير بإجمالي 9799 طن.