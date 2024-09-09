وزير الكهرباء: تضافر الجهود والتنسيق مع الجهات المعنية…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 9 سبتمبر 2024 04:11 مساءً - التقى الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، المهندس جو تشون رئيس شركة الصين لمهمات الكهرباء، والتى تضم عدد من الشركات تعمل فى كافة مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة، والوفد المرافق له ، وذلك لبحث وتدعيم أوجه التعاون في مجالات التصنيع المحلي وتكنولوجيا الضخ والتخزين.

كما تناول اللقاء، سبل تقليل الفقد ومشروعات تخزين الكهرباء من خلال أنظمة البطاريات، وكذلك تكنولوجيا المعلومات لشبكة الكهرباء الذكية، ومواصلة العمل على بناء شبكة قوية ومرنة وآمنة لتحقيق استقرار واستمرارية التغذية الكهربائية.

واجتمع عصمت برئيس الشركة الصينية والوفد المرافق له، بحضور المهندسة صباح مشالى نائب الوزير والمهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر والمهندس صلاح عزت رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، واستعرض الدكتور عصمت مساهمة الشركة في العديد من مشروعات قطاع الكهرباء خلال الفترة الماضية، مشيدا بالشركات الصينية كونها شريك موثوق به ولها دور كبير في المساهمة في مشروعات قطاع الكهرباء التي تتمثل في محطات الإنتاج وشبكات النقل والتوزيع ، وأن هناك شراكة وتعاون مع الشركة الصينية للاستفادة من الخبرات والتقدم التكنولوجي خاصة فى مجال الشبكات والمدن الذكية وحلول الطاقة الجديدة والمتجددة وكفاءة الطاقة.

وأشار إلى استراتيجية الدولة التى تهدف لزيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، والإهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، موضحا أهمية مشروع الضخ والتخزين الذى تعمل عليه الشركة الصينية فى جنوب مصر.

ونوه إلى جهود تحسين وتطوير كافة الخدمات بقطاع الكهرباء من إنتاج ونقل وتوزيع وحسن ادارة واستغلال موارد الطاقة المتجددة وتحقيق الاستغلال الأمثل للكهرباء وخفض تكلفة إنتاجها ، مشيرا إلى تبنى برنامج عمل لتشجيع القطاع الخاص فى مشروعات الكهرباء والطاقة المتجددة وتهيئة مناخ الاستثمار الذي يشجع على ذلك ، لاسيما فى مجالات الطاقة المتجددة.

وأكد عصمت أن الدولة تدعم توطين الصناعة المرتبطة بمهمات الطاقة المتجددة في إطار رؤية شاملة لدعم الصناعة وتوطين التكنولوجيا واستراتيجية الطاقة التى تستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى أكثر من 42% ، موضحا تكاتف الجهود واتخاذ مايلزم للحفاظ على حقوق الكهرباء والتصدي لسرقات التيار الكهربائي وخفض الفقد الفنى والتجاري فى اطار خطة العمل لتحسين جودة الخدمات الكهربائية مرحبا بالشراكة مع القطاع الخاص وفتح المجال أمامه ليحتل مكانته الطبيعية ، مشيرا إلى خطة عمل وزارة الكهرباء التى تقوم على اضافة قدرات كبيرة من الطاقات المتجددة لاسيما الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وكذلك تعزيز شبكات نقل الكهرباء لتكون قادرة علي إستيعاب القدرات المضافة وضمان استقرار التغذية الكهربائية.