التجربة المالية المتكاملة مع إكسنس

لم يعد الاستثمار كما عهدناه من قبل بالطرق التقليدية المعروفة , ولكن أصبح هناك تحولات الكبيرة يشهدها عالم التداول المالي، وفي ظل كل هذه التحولات وضعت منصة إكسنس نفسها كواحدة من المنصات التي المميزة والتي تركز على تقديم حلول ابتكارية لتلبية احتياجات المستثمرين في العصر الحديث.حيث تأسس هذا الكيان منصة إكسنس في عام 2008، ومنذ ذلك الحينوهي تتقدم مشهد التداول العالمي بفضل تنظيمها القوي وخدماتها المتطورة

ماهي منصة إكسينس ؟

إكسينس هي منصة تداول إلكترونية تسمح للمتداولين الوصول إلى مجموعة واسعة من الأسواق المالية، على سبيل المثال الفوركس، الطاقات، المعادن الثمينة، الأسهم، والمؤشرات. حيث تعمل المنصة تحت إشراف مجموعة من هيئات تنظيمية عالمية قانونية، مما يضيف من مصداقيتها ويزيد من ثقة مستخدمينها.

مما لاشك فيه أن أهم ميزات إكسينس هي الشفافية. حيث تقدم المنصة تقارير شهرية منتظمة تظهر فيها حجم التداول وعدد العملاء النشطين في استخدام المنصة، وذلك يمنح المستخدمين صورة جلية عن أداء الشركة ومدى الاستقرار المالي لديها. بالإضافة إلى أن الشركة تحرص دائما على توفير معلومات محدثة ودقيقة عن كل ما يتعلق بمجال التداول، بما في ذلك الأخبار الاقتصادية، الأسعار الفورية، وتحليلات السوق.

كيف يمكن أن تبدأ في منصة إكسينس؟

1- التسجيل بكل بساطة

قم بالدخول على الموقع الاكتروني للمنصة وإكمال كل بيانتك الشخصية ومن ثم إتمام عملية التحقق من الهوية لضمان الأمان والمصداقية. كل هذه الخطوات تتم بسهولة وسرعة لكي تبدأ مباشرة في تداولاتك دون أي تأخير. إذا واجهتك أي مشكلة توفر إكسنس دليل استخدام شامل يساعد المتداولين الجدد في فهم خطوات التسجيل وبدء التداول بسهولة.

2- ابدأ بإيداع مكانك

بعد التسجيل يمكنك البدء في إيداع أموالك في المنصة بطرق متنوعة وسهلة حيث يمكنك اختيار الطريقة المناسبة لك. لابد من تأكد من مراجعة الرسوم والشروط المرتبطة بكل طريقة إيداع. تتيح إكسنس للمتداولين اختيار الطريقة الأنسب لهم لإيداع الأموال، مما يوفر لهم مرونة كبيرة في إدارة حساباتهم المالية.

3- أبحر في عالم التداول

بمجرد إيداعك للمال يمكنك البدء في التداول من خلال اختيار الاصول التي تريد التداول. حيث توفر إكسنس خيارات متنوعة بما في ذلك العملات، الأسهم، السلع، والعملات الرقمية. يمكن للمتداولين استخدام أدوات التحليل المتقدمة والرسوم البيانية المتاحة على المنصة لتحديد الفرص الاستثمارية المناسبة وتنفيذ استراتيجياتهم بكفاءة.

أهم ما يجعل منصة إكسنس رائدة ؟

أفضل شروط تداول في السوق

هدفت منصة إكسنس منذ الوهلة الأولى أن تكون أكبر وسيط تجزئة في العالم مع مميزات وخدمتا في الأفضل في السوق. حيث تم ذلك من خلال استهداف أفضل أسعار وخيارات متعددة من الرافعة المالية، مما يمكن المتداولين من تحقيق أقصى استفادة من تداولاتهم. حيث تعد الرافعة المالية هي أداة قوية تتيح للمتداولين زيادة حجم استثماراتهم دون الحاجة إلى ضخ رأس مال كبير

الشفافية والمصداقية التامة

لتتمكن من التداول دون قيود لا بد من ثقة تامة وهو ما سعت إليه إكسنس مع المتداولين إليها. حيث تلتزم إكسنس بتقديم معلومات في غاية الوضوح والدقة حول جميع جوانب التداول ويتضمن ذلك الرسوم والشروط والأحكام. هذا الالتزام بالشفافية يهدف إلى تعزيز ثقة المتداولين في المنصة ويضمن تجربة تداول آمنة ومسؤولة. بالإضافة إلى أن المنصة تقدم تقارير مالية مفصلة وتوفر Investing معلومات حية عن الأسعار وتحركات السوق، مما يساعد المتداولين في اتخاذ قرارات استثمارية مبنية على أسس سليمة. وهذا ما ينعكس على تقارير موقع

حيث تعتبر إكسنس إحدى أفضل وسطاء الفوركس لعام 2024، حيث حصلت على تقييمات عالية بفضل خدماتها المتميزة والشفافية التي تتمتع بها

تطبيق متميز للجولات للتداول

يعد تطبيق التداول من إكسنس واحدًا من الوسائل المتميزة التي تزودها المنصة لمستثمريها , حيث تسمح لهم الوصول إلى كل الأسواق المالية بيسرعة ويسر من خلال هاتفك الذكي.حيث يقدم تطبيق إكسنيس مجموعة من الميزات الفريدة بما في ذلك الرسوم البيانية الحية، أدوات التحليل الفني، والتنفيذ الفوري لكل الطلبات ، مما يتيح للمستخدمين اتخاذ قرارات مستنيرة وصائبة في الوقت الفعلي. أضف لضك ، واجهة سهلة الاستخدام ومريحة التطبيق ، متاح على كل من أنظمة iOS وAndroid، مما يسمح بإدارة الحسابات والتداول من أي مكان وفي أي وقت.

MetaTrader 5

MT5 هي منصة تداول متعددة الأصول تُعتبر نسخة مطوّرة من MetaTrader 4، وتُستخدم بشكل واسع بين المتداولين المحترفين نظرًا لما توفره من ميزات وأدوات إضافية. مقارنةً بـ MT4، تقدم MT5 تحسينات ملحوظة تشمل المزيد من الأطر الزمنية للتحليل الفني (21 إطارًا زمنيًا)، أنواع متعددة من الأوامر المعلقة، وتسهيلات أكبر لتحليل السوق العميق عبر تقارير السوق المالية (Market Depth).

علاقة MT5 بمنصة Exness تتجلى في التكامل الكامل بين المنصة وشركة الوساطة، حيث توفر Exness إمكانية الوصول إلى MT5 لكل من متداولي الفوركس والعملات الرقمية، بالإضافة إلى العقود مقابل الفروقات على الأسهم والمؤشرات. بفضل دعم Exness، يستفيد المتداولون من فروق أسعار تنافسية، سيولة عالية، وتنفيذ فوري للأوامر، مما يعزز من تجربة التداول الشاملة. كما يمكن لمستخدمي MT5 عبر Exness الاستفادة من أدوات التحليل المتقدمة، والمستشارين الآليين (Expert Advisors) للتداول الآلي، بالإضافة إلى وظائف اختبار استراتيجيات التداول التي تمكنهم من تحسين أدائهم بشكل مستمر.

توفر Exness دعمًا متعدد اللغات واستخدامًا مريحًا للمنصة على مختلف الأجهزة، سواء من خلال الكمبيوتر الشخصي أو الأجهزة المحمولة، مما يجعل MT5 أداة قوية ومرنة للتداول.

وختاما، تعد إكسنس واحدة من أبرز منصات التداول عبر الإنترنت، حيث توفر بيئة آمنة وشفافة للمستثمرين. بفضل شروط التداول المتميزة والدعم الفني المستمر، يمكن للمتداولين الاستفادة من فرص الاستثمار المتاحة في الأسواق المالية العالمية بطريقة مسؤولة وآمن.