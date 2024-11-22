الزراعة: منح 103 شركة موافقات لاستيراد 238 ألف طن تقاوي…

دبي - احمد فتحي في الجمعة 22 نوفمبر 2024 07:17 مساءً - أكد أحمد عضام رئيس قطاع الخدمات والمتابعة ورئيس لجنة تقاوى الحاصلات الزراعية أن اللجنة كانت قد تلقت طلبات لاستيراد تقاوي البطاطس للموسم الزراعي 2024/2025 خلال الفترة من 2024/8/15 إلى 2024/9/15 بإجمالي 258 ألف طن متمثلة في 105 شركة استيرادية وأن اللجنة أصدرت موافقات بالفعل بإجمالي 238 ألف طن لصالح 103 شركة.

وأشار عضام أن أخر ميعاد للشحن من بلد المنشأ هو 23/ 12/ 2024 وبالتالي تكون أخر شحنة تصل الموانئ المصرية تقريباً بعد 15 إلى 20 يوم من تاريخ آخر شحن من بلد المنشأ.

وأضاف أن الوارد الفعلي لتقاوي البطاطس حتى تاريخه (32 ألف طن) وبالتالي من المبكر الحديث حول أسعار التقاوي هذا الموسم حيث لم تصل الكمية بالكامل ومن المتوقع أن لا تقل عن (135 ألف طن).

وأكد رئيس قطاع الخدمات والمتابعة أن وزارة الزراعة متمثلة في الاتحاد العام لمنتجي ومصدري الحاصلات البستانية تقوم بضبط السوق بالنسبة لتقاوي البطاطس حيث أعلن عن أسعار هذا الموسم لصغار المزارعين بحوالي 69.5 ألف جنيه/ طن.

وناشد عضام السادة المزراعين عدم التكالب على شراء تقاوي البطاطس في الوقت الحالي حيث أن حجم المستورد الفعلي لم يتكشف بعد.

واختتم عضام تصريحاته بأن هناك توجيهات مستمرة من علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بمراقبة ومتابعة أسواق مستلزمات الإنتاج والعمل على توفيرها للمزراعين بأسعار مناسبة، الأمر الذي ينعكس بالإيجاب على تكلفة المنتج النهائي للمواطنين.