نعرض لكم الان تفاصيل خبر أسعار النفط تهبط مع إعلان ترامب تسليم فنزويلا 50 مليون برميل للولايات المتحدة من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الخميس 8 يناير 2026 01:59 مساءً - سي إن بي سي_ انخفضت أسعار النفط يوم الأربعاء، بعدما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن فنزويلا «ستسلّم» ما بين 30 و50 مليون برميل من النفط الخاضع للعقوبات إلى الولايات المتحدة.

وتراجعت العقود ‌الآجلة ​للخام ‌الأمريكي ‌1.‌14 دولار أو 2% ​لتبلغ عند ​التسوية ‌55.‌99 ‌دولاراً للبرميل.

كما انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 74 سنتا أو 1.22% لتبلغ عند التسوية 59.96 دولاراً للبرميل.

وكان الخامان القياسيان قد انخفضا بأكثر من دولار في جلسة التداول السابقة، مع موازنة السوق بين توقعات وفرة المعروض العالمي خلال العام الجاري، وحالة عدم اليقين بشأن إنتاج النفط الفنزويلي بعد اعتقال الولايات المتحدة الرئيس نيكولاس مادورو.

وكان وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت قد قال إن حكومة بلاده تريد أن يتدفق النفط الفنزويلي مرة أخرى على أن يتم إيداع الأموال في حسابات تسيطر عليها ‌الولايات المتحدة وتهيئة ​الظروف لدخول شركات ‌النفط الأمريكية إلى البلاد.

وأضاف رايت أنه كان يتحدث إلى شركات النفط الأمريكية لمعرفة الشروط التي ‌ستمكنهم من دخول البلد ‌الواقع في أمريكا الجنوبية، وأضاف أنه ‍يريد بيع النفط الفنزويلي إلى المصافي الأمريكية.

وقال ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أمس الثلاثاء: «سيُباع هذا النفط بسعر السوق، وسأتحكم في هذه الأموال، بصفتي رئيساً للولايات المتحدة، لضمان استخدامها لصالح شعب فنزويلا والولايات المتحدة».

وقالت تينا تنغ، محللة السوق لدى شركة مومو إيه.إن.زد، إن منشور ترامب يُظهر أنه يفضّل زيادة المعروض على الحدّ منه، وهو ما يعزز مخاوف تخمة المعروض في السوق العالمية.

وأضاف مصدران لرويترز أمس إن الاتفاق الذي توصلت إليه كراكاس وواشنطن قد يتطلب في مراحله الأولى إعادة توجيه الشحنات التي كانت متجهة في الأصل إلى الصين.

وكانت فنزويلا تبيع خامها الرئيسي بخصم يقارب 22 دولاراً للبرميل عن سعر خام برنت للتسليم في الموانئ الفنزويلية، ما يمنح الصفقة قيمة تُقدّر بنحو 1.9 مليار دولاراً.

وقدّر محللو مورجان ستانلي أن سوق النفط قد تشهد فائضاً يصل إلى ثلاثة ملايين برميل يومياً في النصف الأول من 2026، استناداً إلى ضعف نمو الطلب خلال العام الماضي وارتفاع المعروض من منظمة أوبك والمنتجين من خارجها.

وفي الوقت نفسه، تراجعت مخزونات النفط الخام الأمريكية الأسبوع الماضي، في حين ارتفعت مخزونات الوقود، بحسب ما أفادت مصادر في السوق نقلاً عن بيانات معهد البترول الأمريكي الصادرة أمس. وأظهرت البيانات انخفاض مخزونات النفط الخام بنحو 2.77 مليون برميل.

ومن المقرر أن تصدر الإحصاءات الرسمية للحكومة الأمريكية بشأن مخزونات النفط في الولايات المتحدة عند الساعة 15:30 بتوقيت غرينتش اليوم الأربعاء.

وقدّر ثمانية محللين استطلعت آراءهم قبل صدور التقرير أن مخزونات النفط الخام ارتفعت في المتوسط بنحو 500 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في الثاني من يناير.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أسعار النفط تهبط مع إعلان ترامب تسليم فنزويلا 50 مليون برميل للولايات المتحدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.