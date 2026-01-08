نعرض لكم الان تفاصيل خبر الدولار يستقر أمام العملات الرئيسية مع ترقب بيانات الوظائف الأمريكية من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الخميس 8 يناير 2026 04:06 مساءً - سي إن بي سي_ استقر الدولار أمام العملات الرئيسية مثل الين واليورو يوم الأربعاء، بينما يقيم المستثمرون بيانات سوق العمل الأمريكية وتداعياتها المحتملة على السياسة النقدية.

وأظهرت بيانات وزارة العمل الأمريكية أن الوظائف الشاغرة انخفضت بأكثر من المتوقع في نوفمبر مع تباطؤ التوظيف، ما يعكس استمرار ضعف الطلب على العمالة.

ووفقاً لتقرير مؤسسة ADP للأبحاث، تسارع نشاط قطاع الخدمات الأمريكي بشكل غير متوقع في ديسمبر، فيما جاءت زيادة الوظائف في القطاع الخاص أقل من التقديرات.

ويترقب المستثمرون صدور تقرير الوظائف غير الزراعية يوم الجمعة، وهو الأكثر شمولاً ومتابعة في الأسواق.

وارتفع الدولار قليلاً بنسبة 0.06% إلى 0.796 فرنك سويسري، بينما تراجع بنفس النسبة إلى 156.56 ين.

وقال نائب رئيس قسم تداول الخيارات والمنتجات المهيكلة في شركة مونكس كندان أوليفييه بيلمار: “التركيز سينصب على بيانات التوظيف في نهاية الأسبوع، لأن السوق لا تزال تبحث عن مؤشرات التضخم باعتبارها الأكثر وضوحاً لتحديد اتجاه الدولار أمام العملات الأخرى”.

كما ارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية، بنسبة 0.04%.

أما اليورو فقد انخفض بشكل طفيف بعد تراجع التضخم في ألمانيا بأكثر من المتوقع في ديسمبر، ما دفع المتعاملين إلى تقليص توقعاتهم بشأن رفع أسعار الفائدة مطلع 2027. وتراجع اليورو بنسبة 0.03% إلى 1.1684 دولار، بعد انخفاضه 0.28% أمس الثلاثاء.

وسجل الدولار الأسترالي أعلى مستوى له منذ أكتوبر 2024 عند 0.6766 دولار، مدعوماً بتقرير تضخم متباين أبقى على احتمالية رفع أسعار الفائدة قريباً. في المقابل، انخفض الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.14% إلى 0.5777 دولار.

