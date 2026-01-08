الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلن رئيس لجنة بلدية جرش الكبرى محمد بني ياسين، الخميس، بأنه سيتم الانتهاء من عطاء فتح وتعبيد طرق بقيمة 456 ألف دينار لتعبيد 45 ألف متر مربع موزعة على 32 شارعا، إضافة إلى عطاء إعادة إنشاء الشارع الواقع خلف مبنى البلدية بقيمة 92 ألف دينار،

بلدية جرش تطرح عطاءات تعبيد بقيمة 548 ألف دينار

وقال بني ياسين إن البلدية طرحت أيضًا عطاء بيس كورس (رمل) بكمية 6 آلاف متر مكعب، وعطاء ترقيع شوارع بكمية ألف طن من الزفتة، إضافة إلى فتح شوارع ترابية بواقع 30 ألف متر مربع، مبينًا أنها تعمل كذلك على تأهيل الميادين والحدائق العامة.

وأضاف بني ياسين أن نسبة التحول الرقمي في البلدية بلغت ما بين 75% إلى 80%، موضحًا أن النظام المالي، ونظام شؤون الموظفين، ومراقبة الدوام، ورخص المهن، بلغت نسبة التحول الرقمي فيها 100%، كما شملت خدمات براءة الذمة، والمسقفات، ومخطط الموقع والترسيم، وتصديق عقود الإيجار بنسبة 100%.

وبيّن بني ياسين أن البلدية تعاملت مع 281 ملاحظة خلال المنخفضات الجوية الثلاثة الماضية، شملت ارتفاع منسوب المياه، وانجراف الأتربة، وتجمع المياه أمام المنازل، وانقطاع أسلاك كهرباء، وعدم استيعاب مناهل تصريف مياه الأمطار ومناهل الصرف الصحي.

وأشار إلى أن البلدية عملت على ترحيل 8 عائلات من الرحّل الذين يقطنون قرب مجاري الأودية في منطقة الرياشي، وذلك لحمايتهم من المخاطر الناتجة عن ارتفاع منسوب المياه، مبينًا أن البلدية ستعمل على إنشاء وتوسعة شبكة تصريف مياه الأمطار في عدة مناطق تُعد من البؤر الساخنة، من بينها المدينة الحرفية ومنطقة دوار الملعب البلدي.

وأوضح بني ياسين أن البلدية كانت تجمع يوميًا قرابة 65 إلى 70 طنًا من النفايات، وبعد توسيع العمل وتنفيذ حملات النظافة، أصبحت تجمع يوميًا قرابة 100 إلى 120 طنًا من النفايات.