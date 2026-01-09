نعرض لكم الان تفاصيل خبر تراجع العجز التجاري الأمريكي لأدنى مستوى منذ 2009 من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الجمعة 9 يناير 2026 04:06 مساءً - العربية.نت_ أظهرت بيانات حكومية أمريكية صدرت اليوم الخميس، تراجع العجز التجاري بشكل حاد وغير متوقع في أكتوبر الماضي ليصل إلى أدنى مستوى له منذ عام 2009، مع انخفاض واردات السلع تزامناً مع بدء سريان الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب.

وقالت وزارة التجارة إن العجز التجاري الإجمالي انخفض بنسبة 39% إلى 29.4 مليار دولار في أكتوبر، مع انخفاض الواردات بنسبة 3.2%.

وكان العجز أقل بكثير من متوسط توقعات الخبراء البالغ 58.4 مليار دولار، بحسب استطلاعات أجرتها وكالة داو جونز نيوزوايرز وصحيفة وول ستريت جورنال.

وبينما ارتفعت الصادرات الأمريكية بمقدار 7.8 مليار دولار في أكتوبر لتصل إلى 302 مليار دولار، انخفضت الواردات بمقدار 11 مليار دولار لتصل إلى 331.4 مليار دولار.

ويعود ذلك في معظمه إلى انخفاض حاد في واردات السلع، حيث تراجعت واردات السلع الاستهلاكية بمقدار 14 مليار دولار، وذكرت وزارة التجارة أن واردات المستحضرات الصيدلانية شهدت انخفاضاً حاداً ضمن هذه الفئة، كما انخفضت واردات اللوازم والمواد الصناعية مثل الذهب غير النقدي.

وتؤكد الأرقام كيف أثرت سياسات ترامب الجمركية بشكل كبير على التدفقات التجارية الأمريكية.

ومع إعلان ترامب عن فرض تعريفات جمركية واسعة النطاق على الواردات من مختلف الشركاء التجاريين، سارعت الشركات في البلاد إلى تخزين البضائع تحسباً للزيادات المقررة في الرسوم الجمركية، وقد سمح ذلك للعديد من الشركات بتجنب تحميل المستهلكين التكلفة الكاملة للتعريفات الجمركية، على الأقل في الوقت الحالي.

وفي ظل معاناة الأسر الأمريكية من ضغوط غلاء المعيشة، قام ترامب مؤخراً بتوسيع نطاق السلع المعفاة من بعض الرسوم الجمركية، لتشمل واردات زراعية رئيسية، وكان من المقرر أن تدخل العديد من هذه الإعفاءات حيز التنفيذ في نوفمبر الماضي.

وكان العجز التجاري الأمريكي قد بلغ 48.1 مليار دولار في شهر سبتمبر الماضي.

