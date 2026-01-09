نعرض لكم الان تفاصيل خبر المستلزمات الطبية: صرف مستحقات الموردين خطوة لدعم استمرارية شركات المستلزمات الطبية من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الجمعة 9 يناير 2026 04:06 مساءً - دوت الخليج_ ثمّن محمد إسماعيل عبده، رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية، جهود الهيئة المصرية للشراء الموحد في دعم قطاع المستلزمات الطبية، مشيدًا باستجابتها لصرف جزء من مستحقات موردي المستلزمات الطبية خلال شهر ديسمبر الماضي.

وأشار عبده إلى أن هناك تعاونًا مستمرًا بين الشعبة والهيئة لتذليل العقبات التي تواجه القطاع، وعلى رأسها توفير السيولة المالية، لافتًا إلى أن صرف جانب من المستحقات المتراكمة كان له أثر إيجابي كبير في دعم استمرارية عمل الشركات العاملة بالقطاع، وضمان تنفيذ التوريدات المطلوبة لقطاع الرعاية الصحية.

وأوضح أن هذه التوريدات تشمل المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة، وهيئتي التأمين الصحي والتأمين الصحي الشامل، وبرنامج العلاج على نفقة الدولة، إلى جانب المستشفيات والمراكز العلاجية التابعة للجامعات، فضلًا عن توفير الخامات اللازمة لعمليات التصنيع.

ووجّه رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية التهنئة لمسؤولي الهيئة المصرية للشراء الموحد بمناسبة العام الجديد 2026، معربًا عن تطلعه إلى مزيد من الاستقرار للقطاع، واستمرار التعاون الفعال والدائم بين الشعبة والهيئة بما يحقق المصلحة العامة.

