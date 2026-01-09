الرياض - كتبت رنا صلاح - شهدت أسعار الذهب تراجعًا ملحوظًا في السوق المصرية خلال فترة بعد ظهر اليوم الجمعة الموافق 9 يناير 2026، بالتزامن مع انخفاض الأسعار العالمية للذهب التي سجلت 4472.61 دولار للأوقية. ويأتي هذا الانخفاض وسط تذبذب في الأسعار العالمية للمعادن النفيسة في ظل استمرار التحولات في مؤشرات السلع العالمية وارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي، بالإضافة إلى ترقب المستثمرين خلال اليوم لصدور بيانات الوظائف الأمريكية غير الزراعية التي تشكل عنصرًا مؤثرًا على تحركات الأسواق المالية.

الذهب يواصل التراجع في مصر وعيار 21 يسجل انخفاضًا جديدًا اليوم

وفي الأسواق المحلية، سجل عيار 21 الأكثر رواجًا بين المشترين سعر 5975 جنيهًا للجرام، ويعد هذا العيار المؤشر الأهم لحركة السوق المصري نظرًا لاستخدامه الواسع سواء في المشغولات الذهبية أو لدى المقبلين على الزواج. كما انخفض سعر الجنيه الذهب ليبلغ 47800 جنيه، متأثرًا بالانخفاضات الأخيرة في الأسعار العالمية.

وفيما يلي قائمة بأسعار الأعيرة المختلفة للذهب في الأسواق المصرية عصر اليوم:

– بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 حوالي 6828.5 جنيه.

– سجل عيار 22 سعر 6259.5 جنيه للجرام.

– جاء عيار 21 عند 5975 جنيهًا للجرام.

– ووصل عيار 18 إلى 5121.5 جنيه للجرام.

– أما عيار 14، فسجل 3983.25 جنيه للجرام.

– سعر الجنيه الذهب استقر عند 47800 جنيه.

على الصعيد العالمي، بدأت تعاملات الجمعة بانخفاض في سعر الذهب، حيث فقد المعدن النفيس في التعاملات الفورية نحو 0.2% من قيمته ليستقر عند 4469.03 دولار للأوقية، إلا أنه بالرغم من هذا التراجع اللحظي يظل الذهب متجهًا لتحقيق أرباح أسبوعية تتجاوز 3% نظرًا للارتفاعات المتتالية التي سجلها خلال الأيام الماضية. يُذكر أن الذهب سجل أعلى مستوياته التاريخية خلال شهر ديسمبر الماضي عندما بلغ 4549.71 دولار للأوقية، وذلك وسط مخاوف اقتصادية عالمية وتقلبات في الأسواق المالية دفعت المستثمرين إلى البحث عن الملاذات الآمنة.

من جانب آخر، حققت العقود الآجلة للذهب الأمريكي تسليم شهر فبراير ارتفاعًا بنسبة 0.4%، ليتم تداولها عند 4477.70 دولار للأوقية، في إشارة إلى استمرار وجود طلب نسبي على المعدن الأصفر رغم الضغوطات الراهنة. ويرجع هذا التحسن في العقود الآجلة بشكل أساسي إلى الترقب الحذر في الأسواق العالمية فيما يتعلق بالتوجهات الاقتصادية الأمريكية، فضلًا عن تطورات المشهد الدولي وتأثيرها على مستويات العرض والطلب.

وتتأثر أسعار الذهب محليًا بعدة عوامل، من أبرزها التغيرات في سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي، وحالة العرض والطلب المحلية، بالإضافة إلى تحركات الأسعار العالمية وحجم الاحتياطي النقدي من العملة الأجنبية. ويراقب المتعاملون في السوق المصري والتجار أي تغيّرات في هذه العوامل لتحديد اتجاهات الشراء والبيع في الأيام المقبلة.

وبصفة عامة، يُنصح المستثمرون والمستهلكون بمتابعة حركة الأسعار بدقة خلال الفترة القادمة، إذ من المتوقع استمرار حالة التذبذب في سوق الذهب سواء على المستوى المحلي أو العالمي وذلك بالتزامن مع صدور تقارير اقتصادية أمريكية جديدة والتحولات في الأسواق المالية العالمية.

