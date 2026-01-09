الرياض - كتبت رنا صلاح - شهدت سوق الأسهم البريطانية ارتفاعاً ملحوظاً الجمعة، بعدما أعادت أنباء صفقة استحواذ محتملة كبرى في قطاع التعدين، تجمع بين عملاقي القطاع ريو تينتو وغلينكور، الزخم إلى مؤشر فوتسي 100، وفقاً لصحيفة "الغارديان" البريطانية.

ارتفاع مؤشر فوتسي 100 البريطاني

وسجّل مؤشر فوتسي 100 ارتفاعاً قدره 0.25 بالمئة، أي ما يعادل 24 نقطة، ليصل إلى مستوى 10,069 نقطة.

وقفزت أسهم شركة غلينكور المرشحة لأن تكون هدف الاستحواذ في حال إتمام الصفقة بأكثر من 6 بالمئة في التعاملات المبكرة، قبل أن توسّع مكاسبها إلى نحو 8 بالمئة.

وفي المقابل، تراجعت أسهم ريو تينتو، التي يُرجّح أن تكون الطرف المستحوذ، بنسبة 2.6 بالمئة.

وارتفعت أسهم شركات تعدين أخرى، حيث ارتفعت أسهم منتج النحاس أنتوفاغاستا بنسبة 1.5 بالمئة، بينما صعدت أسهم أنغلو أميركان المنخرطة بدورها في عملية استحواذ على شركة تيك الكندية بنحو 0.5 بالمئة.