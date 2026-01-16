الرياض - كتبت رنا صلاح - واصلت موجة الصعود في آسيا بقيادة أسهم التكنولوجيا، تسجيل مستويات قياسية جديدة بعد نتائج قوية من شركة مرجعية في صناعة الرقائق، ما خفف المخاوف من سخونة مفرطة في قطاع الذكاء الاصطناعي، وشجع المستثمرين على زيادة رهاناتهم.

أسهم آسيا تواصل الصعود ونيكي الياباني يتراجع

وارتفع مؤشر "إم إس سي آي آسيا والمحيط الهادئ" خارج اليابان، بنسبة 0.5 بالمئة اليوم الجمعة إلى مستوى قياسي، متجهاً لتحقيق مكسب أسبوعي رابع على التوالي.

كما سجل مؤشر إقليمي لأسهم التكنولوجيا، إلى جانب المؤشر القياسي في كوريا الجنوبية، الذي يُعد نموذجاً لموضوع الذكاء الاصطناعي، مستويات غير مسبوقة، بعدما صعد سهم "تايوان سيميكوندوكتور مانوفاكتشورينغ" (تي إس أم سي) إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عقب نتائج قوية، وفقا لموقع (بلومبيرغ) الاقتصادي.

وارتفع مؤشر كوريا المركب لأسعار الأسهم (كوسبي) بمقدار 9.81 نقاط، أو 0.2%، إلى 4,807.36 نقطة للمرة الأولى في تاريخه، واستمرار ارتفاعه للجلسة الحادية عشرة على التوالي.

في سياق متصل، انخفض مؤشر الأسهم اليابانية الرئيسي نيكي للجلسة الثانية على التوالي اليوم، مع التقاط المستثمرين أنفاسهم بعد سلسلة مكاسب مدفوعة بالآمال في زيادة التحفيز المالي.

وتراجع المؤشر نيكي 0.32 بالمئة ​إلى 53936.17 نقطة، بينما انخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقًا 0.28 بالمئة إلى 3658.68 نقطة.

وارتفع المؤشران أربعة بالمئة تقريبًا هذا ​الأسبوع، وخلال هذا الشهر، ارتفع المؤشران نيكي وتوبكس بأكثر من سبعة بالمئة.





