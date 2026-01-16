نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير السياحة يقر موازنة 2026-2027 للمجلس الأعلى للآثار من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الجمعة 16 يناير 2026 05:03 مساءً - دوت الخليج_ ترأس شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، اليوم اجتماع مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، حيث تم التصديق على محضر الجلسة السابقة.

كما تم استعراض مشروع موازنة المجلس الأعلى للآثار للعام المالي 2026-2027، والموافقة على قرار لجنة المعارض الخارجية بمد فترة معرض «كنوز الفراعنة» المقام حاليا بالعاصمة الإيطالية روما لينتهي في 14 يونيو 2026 بدلاً من 3 مايو 2026.

كما وافق المجلس على عدد من القرارات الهامة، من بينها النماذج المقدمة من منظمة اليونسكو بشأن المشاركة في مشروع المتحف الافتراضي للممتلكات الثقافية المسروقة، والمقرر تدشينه بمشاركة عدد من الدول الأعضاء، وتعديل أسعار تذاكر دخول الأجانب إلى متحف الغردقة، وتذاكر دخول المصريين إلى قصر محمد علي بالمنيل، وأسعار تذاكر استخدام العربيات الكهربائية بمنطقة وادي الملوك والدير البحري بالبر الغربي بالأقصر بدءاً من الأول من أبريل القادم.

وفي ختام الاجتماع، تم اعتماد مجموعة من قرارات اللجنتين الدائمتين للآثار المصرية والإسلامية والقبطية واليهودية، المتعلقة بتنظيم عمل بعض البعثات الأثرية، بالإضافة إلى تسجيل عدد من القطع الأثرية الناتجة عن أعمال الحفائر.

