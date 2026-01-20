نعرض لكم الان تفاصيل خبر ترامب يهدد بفرض رسوم 100% على الدول الأوروبية إذا لم يتم التوصل لاتفاق غرينلاند من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 20 يناير 2026 04:06 مساءً - سي إن بي سي_ هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، يوم الاثنين بفرض رسوم بنسبة 100% على الدول الأوروبية إذا لم يتم التوصل لاتفاق حول غرينلاند.

وأحجم ترامب عن الإفصاح ‌عما إذا ​كان ‌سيستخدم القوة للاستيلاء على جزيرة غرينلاند، وذلك ‌في مقابلة ‌نشرتها شبكة إن بي سي نيوز اليوم الاثنين.

وقال ترامب ​للشبكة في مقابلة هاتفية ​مقتضبة رداً على سؤال عما إذا كان سيستخدم القوة ‌للاستيلاء ‌على غرينلاند “لا تعليق”.

وفي المقابلة، انتقد ترامب أيضاً القادة الأوروبيين الذين قاوموا جهوده للاستحواذ على غرينلاند، والتي يقول إنها ضرورية لحماية الأمن القومي من التهديدات الخارجية.

تأتي هذه التصريحات بعد إعلان ترامب يوم السبت عن فرض رسوم جمركية متزايدة على ثمانية حلفاء أوروبيين، تبدأ بنسبة 10% في الأول من فبراير، وتصل إلى 25% في الأول من يونيو، في حال عدم التوصل إلى اتفاق يسمح لواشنطن بضم غرينلاند، وهي منطقة تتمتع بحكم شبه ذاتي تابعة للدنمارك.

ومن المقرر أن يلتقى قادة دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل الخميس المقبل لمناقشة كيفية الرد على تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

