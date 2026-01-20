الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلنت شركة الصباح إخوان، الاثنين 19 يناير، عن تأجيل عرض مسلسلها الجديد "ممكن" من بطولة النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم والنجم التونسي ظافر العابدين، ليخرج رسمياً من السباق الرمضاني 2026.

نادين نسيب نجيم وظافر العابدين خارج سباق رمضان 2026

وجاء في بيان الشركة، الذي نُشر عبر حسابها على "إنستجرام"، أن قرار التأجيل يأتي في إطار حرص إدارة MBC / Shahid والمخرج أمين درة على تقديم عمل درامي متكامل يلبي تطلعات الجمهور، مؤكدة أن المسلسل يتطلب فترة إنتاجية أطول لاستكمال التصوير وكافة التفاصيل الفنية، ليُعرض بعد شهر رمضان المبارك 2026.



وأضاف البيان: "نعدكم بعمل استثنائي يليق بثقتكم، وسيكون على قدر الانتظار"، مشيراً إلى أن موعد العرض الجديد سيُعلن قريباً.



من جانبها، وجهت نادين نسيب نجيم رسالة اعتذار إلى جمهورها عبر منصة "إكس"، قالت فيها: "بتأسف كتير إنه ما رح كون حاضرة معكم برمضان لظروف خارجة عن إرادتنا، بس إن شاء الله بعد رمضان منقدّم عمل كامل متكامل وممتع، والله ولي التوفيق للجميع تحياتي".