نعرض لكم الان تفاصيل خبر مسؤولة أممية: 72% من المبادلات الدولية تتم وفق قواعد منظمة التجارة العالمية من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الخميس 22 يناير 2026 12:00 مساءً - سمر السيد_ قالت ربيكا جرينسبان، الأمينة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، إن نحو 72% من التجارة العالمية تتم وفقًا لقواعد منظمة التجارة العالمية (WTO).

وأكدت جرينسبان، في كلمتها خلال إحدى الجلسات الحوارية على هامش منتدى دافوس الاقتصادي العالمي، أهمية اعتماد الدول على الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في دعم وتنمية التجارة الدولية.

وأضافت أن العالم يواجه في المرحلة الراهنة تحديًا رئيسيًا يتمثل في اتساع فجوة عدم المساواة بين الدول، مشيرة إلى أن هناك دولًا متأخرة عن الركب ولا تمتلك الأدوات اللازمة لحوكمة الذكاء الاصطناعي، وهو ما يهدد بزيادة الفجوة التنموية بينها وبين الدول المتقدمة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مسؤولة أممية: 72% من المبادلات الدولية تتم وفق قواعد منظمة التجارة العالمية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.