الصادرات المصرية إلى رومانيا ترتفع 8.8% لتصل إلى 517 مليون دولار خلال أول 11 شهرًا من 2025

دبي - احمد فتحي في الخميس 22 يناير 2026 11:07 صباحاً - سمر السيد_ تنطلق اليوم فعاليات الدورة الـ57 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، وتستضيف جمهورية رومانيا كضيف شرف الدورة الحالية، تحت شعار “من يتوقف عن القراءة ساعة يتوقف قرونًا”، وذلك في إطار الاستعداد للاحتفال بمرور 120 عامًا على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين

وبالتزامن مع اختيار رومانيا ضيف شرف، أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بيانًا صحفيًا يستعرض العلاقات الاقتصادية بين مصر ورومانيا.

وأظهرت البيانات ارتفاع حجم الصادرات المصرية إلى رومانيا إلى 517 مليون دولار خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2025، مقارنة بـ475.3 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2024، بنسبة زيادة بلغت 8.8%.

في المقابل، انخفضت الواردات من رومانيا إلى 320.8 مليون دولار خلال الفترة نفسها، مقارنة بـ399.5 مليون دولار خلال 2024، بنسبة تراجع بلغت 19.7%.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 837.8 مليون دولار خلال أول 11 شهرًا من 2025، مقابل 874.8 مليون دولار خلال الفترة نفسها من 2024.

أهم الصادرات المصرية إلى رومانيا يناير – نوفمبر 2025:

أهم الواردات من رومانيا إلى مصر:

وذكرت البيانات أن تحويلات المصريين العاملين في رومانيا بلغت 8.2 مليون دولار خلال العام المالي 2024/2025، مقابل 4.5 مليون دولار خلال 2023/2024، بينما بلغت تحويلات الرومانيين العاملين في مصر 1.6 مليون دولار مقابل 1.2 مليون دولار خلال نفس الفترة.

كما سجلت الاستثمارات الرومانية في مصر 7 ملايين دولار خلال 2024/2025، مقارنة بـ900 ألف دولار خلال العام المالي السابق.

وبحسب البيانات، بلغ عدد سكان مصر 108.6 مليون نسمة في يناير 2026، بينما سجلت رومانيا 19 مليون نسمة، وبلغ عدد المصريين المقيمين في رومانيا نحو 4 آلاف شخص حتى نهاية 2024.

