نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير المالية: الاقتصاد المصري كبير ومتنوع وأكثر قدرة على التوسع في المشروعات المستدامة من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الخميس 22 يناير 2026 04:10 مساءً - أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الاقتصاد المصري كبير ومتنوع، وأكثر قدرة على التوسع في المشروعات المستدامة، لافتًا إلى أننا لدينا فرص واعدة لجذب تدفقات استثمارية في مجال تكنولوجيا الطاقة.

أولوية متقدمة للتصنيع والتصدير لتعزيز النمو الاقتصادي من خلال شراكات قوية للقطاع الخاص المحلي والأجنبي

قال كجوك، في لقائه مع المهندس وليد شتا الرئيس الإقليمي لشركة «شنايدر إليكتريك» بالشرق الأوسط وأفريقيا، إن هناك أولوية متقدمة للتصنيع والتصدير لتعزيز النمو الاقتصادي من خلال شراكات قوية للقطاع الخاص المحلي والأجنبي.

نتطلع لدور أكبر للشركاء الدوليين في النشاط الاقتصادى للإسهام في زيادة الإنتاج والتصدير

أضاف، أننا نتطلع لدور أكبر للشركاء الدوليين فى النشاط الاقتصادى للإسهام فى زيادة الإنتاج والتصدير، ونستهدف توسيع نطاق الطاقة النظيفة والبنية التحتية المرنة الذكية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

دفع النشاط الاقتصادي هدف استراتيجي للسياسة المالية في مصر

تابعنا على | Linkedin | instagram

أشار وزير المالية، إلى أن دفع النشاط الاقتصادي، هدف استراتيجي للسياسة المالية في مصر، موضحًا أن هناك مبادرات وحوافز وتسهيلات تمويلية وضريبية وجمركية وعقارية، تحفز الاستثمار والإنتاح والتصدير.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير المالية: الاقتصاد المصري كبير ومتنوع وأكثر قدرة على التوسع في المشروعات المستدامة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.