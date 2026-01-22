نعرض لكم الان تفاصيل خبر “شينج فا” الصينية تعتزم استثمار ملياري دولار بصناعات الفوسفات في مصر من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الخميس 22 يناير 2026 04:10 مساءً - كشفت مجموعة “شينج فا” الصينية للكيماويات، عن خططها لضخ استثمارات بقيمة ملياري دولار، لتنفيذ مشروع متكامل للبحث عن خام الفوسفات واستخراجه بمصر، بجانب إنتاج العديد من المنتجات عالية الجودة منه.

جاء ذلك، خلال عقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، جلسة مباحثات مع وفد المجموعة الصينية، برئاسة تشينج يالي، رئيس المجموعة، لبحث الفرص الاستثمارية في قطاع التعدين والصناعات التعدينية بمصر.

وأكد الوزير خلال اللقاء، على أن متانة العلاقات بين مصر والصين تفتح آفاقاً واسعة لتنفيذ العديد من المشروعات الهامة للدولتين، مشيراً إلى أن المشروع المزمع تنفيذه يتوافق مع استراتيجية الوزارة بمختلف محاورها والجهود المبذولة مؤخراً للنهوض بقطاع التعدين والتوسع في صناعات القيمة المضافة من الخامات التعدينية.

كما أشار إلى تقديم كل سبل الدعم من خلال فرق عمل الوزارة لتوقيع مذكرة تفاهم بهذا الشأن ومن ثم اتخاذ خطوات جادة لبدء التنفيذ الفعلي، مشيراً إلى أن الوزارة تولي اهتماماً بجذب الشركات المتطورة تكنولوجياً للمساهمة في بناء قاعدة صناعية قوية وتحقيق أقصى استفادة من الثروات المعدنية التي تزخر بها مصر.

من جانبهم، أعرب مسئولو المجموعة الصينية عن اهتمامهم الشديد بدخول السوق المصرية وضخ استثمارات في مجالي التعدين والكيماويات المتخصصة، مشيدين بما يشهده مناخ الاستثمار في مصر من تطور ملموس وحوافز مشجعة.

تابعنا على | Linkedin | instagram

وأكد الوفد، أن هذه الزيارة تمثل خطوة هامة لاستكشاف مجالات العمل المشترك ووضع أسس لشراكة استراتيجية تسهم في نقل الخبرات الفنية المتطورة وتوطين صناعات حيوية في الاقتصاد المصري، مشيرين إلى اعتزامهم ضخ استثمارات تصل إلى ملياري دولار لتنفيذ مشروع ضخم بمنطقة المثلث الذهبي على 3 مراحل للصناعات القائمة على خام الفوسفات وكذلك البحث عن الخام واستخراجه.

وفي نهاية الاجتماع، تم الاتفاق على استمرار التنسيق المشترك لتبادل المعلومات الفنية والدراسات اللازمة للمشروع المقترح، والتأكيد على تقديم الوزارة لكافة أشكال الدعم الفني واللوجستي لتسهيل مهمة المجموعة، ووجه الوزير الدعوة لوفد المجموعة الصينية لحضور منتدى مصر للتعدين في نسخته القادمة سبتمبر المقبل، كما وجه رئيس المجموعة الصينية الدعوة للوزير لزيارة مناطق عمل ومقر المجموعة في الصين.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر “شينج فا” الصينية تعتزم استثمار ملياري دولار بصناعات الفوسفات في مصر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.