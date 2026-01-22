نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير المالية: مصر تشهد حراكا اقتصاديا إيجابيا يقوده القطاع الخاص من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الخميس 22 يناير 2026 05:11 مساءً - أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن مصر تشهد حراكًا اقتصاديًا إيجابيًا يقوده القطاع الخاص بضخ المزيد من الاستثمارات، موضحًا أن قطاعات الصناعات التحويلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة والصادرات تتحسن وتشهد نموًا قويًا.

نتطلع لدور أكبر لشركائنا الدوليين في دعم مسار التنمية الشاملة والمستدامة

قال الوزير، في لقائه مع ماتيو باترون نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، على هامش منتدى «دافوس» الاقتصادى، إننا نتطلع لدور أكبر لشركائنا الدوليين فى دعم مسار التنمية الشاملة والمستدامة وفقًا لأولويات واحتياجات الدولة المصرية.

ولفت إلى أن تجربتنا مع «البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية» نموذج متميز وفعال لدفع مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص من خلال الدعم الفنى وتقديم تمويلات ميسرة.

نتطلع لزيادة محفظة مشروعات الأوروبي لإعادة الإعمار في مصر بالقطاعات الحيوية والطاقة المتجددة

أضاف وزير المالية أننا نتطلع إلى زيادة محفظة مشروعات «البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية» في مصر بالقطاعات الحيوية والطاقة المتجددة والأنشطة التصديرية السلعية والخدمية، مشيرًا إلى أننا لدينا فرص استثمارية جاذبة، ترتكز على حوافز ومبادرات تستهدف التيسير على المستثمريين ودفع تنافسية الاقتصاد المصرى.

سياساتنا الاقتصادية والمالية تساند النشاط الاقتصادي مع الاعتماد على الصادرات كمحرك أساسي للنمو

أوضح كجوك، أن سياساتنا الاقتصادية والمالية تساند النشاط الاقتصادي مع الاعتماد على الصادرات كمحرك أساسي للنمو.

