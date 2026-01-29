نعرض لكم الان تفاصيل خبر الكويت تجهز صفقة أنابيب نفطية بقيمة 7 مليارات دولار من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الخميس 29 يناير 2026 02:03 مساءً - سي إن بي سي_ تستعد الكويت لإطلاق عملية بيع حصة في شبكة أنابيب نفط خلال فبراير المقبل قد تجمع ما يصل إلى 7 مليارات دولار وفق تقرير اليوم الأربعاء.

يأتي هذا التوجه في وقت انخفضت فيه أسعار النفط بأكثر من 25% خلال عامين، وهو مستوى أقل من المطلوب لتمويل خطط التنويع الاقتصادي في الخليج.

وتشير المصادر إلى أن مؤسسة البترول الكويتية عينت بنك إتش.إس.بي.سي وجيه.بي مورجان وسنترفو بارتنرز كمستشارين للصفقة، وأن بنك إتش.إس.بي.سي يتولى أيضًا ترتيب ما يسمى “التمويل الأساسي” الذي يمكن للمشترين استخدامه لدعم عمليات الشراء، فيما تؤكد ثلاثة مصادر أن المستشارين يبحثون حاليًا عن مستثمرين محتملين.

خطط أرامكو السعودية

كما تستعد شركة أرامكو السعودية لبيع بعض محطات توليد الكهرباء التي تعمل بالغاز خلال الأسابيع المقبلة، في عملية من المتوقع وفقًا لمصدرين أن تجمع نحو 4 مليارات دولار.

