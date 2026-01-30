الرياض - كتبت رنا صلاح - حرص عدد من الفنانين على بداية العام الجديد 2026 بأداء مناسك العمرة، حيث اختاروا هذا الخيار الروحي بدلاً من الاحتفال بالمظاهر التقليدية. تعكس هذه الخطوة رغبتهم في الاستفادة من أجواء روحانية تتماشى مع بداية السنة الجديدة.

سبعة فنانين عرب يحتفلون ببداية عام 2026 بأداء مناسك العمرة في مكة المكرمة

منة شلبي وزوجها أحمد الجنايني

أدت النجمة منة شلبي وزوجها المنتج أحمد الجنايني مناسك العمرة مع بداية العام الجديد، حيث ظهر الثنائي في صورة تجمعهما أمام الكعبة مع أصدقائهما، في مشهد أضفى روحانية خاصة على بدايتهم لعام مليء بالأمل.

رامز جلال

شارك النجم رامز جلال متابعيه صورة له من أمام الكعبة، حيث أظهر استعداده الروحي للسنة الجديدة، وكتب: “اللهم إنا نسألك خير هذه السنة ويسرها، ونعوذ بك من شرورها”، مما يعكس أجواء الإيمان التي تسيطر عليه.

رانيا منصور

شاركت الفنانة رانيا منصور صورة لها من أمام الكعبة أثناء أداء العمرة، وقد عبرت عن شكرها لله قائلة: “الحمد لله، ربنا أكرمني بعمرة، ربنا يكتبها لكل مشتاق”، لتعكس مشاعر الروحانية التي عاشتها في هذا المكان المقدس.

أحمد حاتم وأحمد داود

نشر الفنان أحمد حاتم صورة تجمعه بالفنان أحمد داود أثناء تأديتهما مناسك العمرة، مؤكدين من خلال هذه اللحظة الفريدة قوة الروح الجماعية في عبادة الله في بداية السنة الجديدة.

تامر هجرس

أدى الفنان تامر هجرس وأسرته مناسك العمرة، حيث قام بمشاركة صورة برفقة زوجته وابنتيه أمام الكعبة، لتوثيق لحظاتهم السعيدة وسط أجواء تفيض بالروحانية والسكينة.

تامر حسين

شارك الشاعر تامر حسين صورة له أثناء أداء العمرة، ونشر دعواته للأصدقاء بالخير والستر، مشدداً على أهمية الروحانية في مطلع السنة، مؤكداً على أن هذه هي أجمل بداية للسنة من أطهر الأماكن.