الاستثمارات التركية في مصر ترتفع إلى 175.1 مليون دولار خلال 2024/ 2025

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 4 فبراير 2026 08:52 مساءً - سمر السيد _ ارتفعت قيمة الاستثمارات التركية في مصر إلى 175.1 مليون دولار خلال العام المالي الماضي 2024/ 2025 مقابل 165 مليون دولار خلال العام المالى 2023/ 2024، حسبما أفادت بيانات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

قيمة الاستثمارات المصرية في تركيا ترتفع إلى 74 مليون دولار

وبلغت قيمة الاستثمارات المصرية في تركيا 74 مليون دولار خلال العام المالي 2024/ 2025، مقابل 54 مليون دولار خلال العام المالى 2023/ 2024 .

6.8 مليار دولار حجم التبادل التجارى خلال عام 2025

وأظهرت بيانات الإحصاء الصادرة اليوم الأربعاء، أن حجم التبادل التجارى بين مصر وتركيا وصل إلى 6.8 مليار دولار خلال عام 2025، مقابل 6.6 مليار دولار خلال عام 2024.

3.2 مليار دولار قيمة الصادرات المصرية إلى تركيا خلال عام 2025

وقد سجل قيمة الصادرات المصرية إلى تركيا 3.2 مليار دولار خلال عام 2025، مقابل 3.4 مليار دولار خلال عام 2024 بينما بلغ حجم الواردات المصرية من تركيا 3.6 مليار دولار خلال عام 2025 مقابل 3.2 مليار دولار خلال عام 2024 .

فيما بلغت أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى تركيا خلال عام 2025 في:

1. ملابس جاهزة بقيمة 389 مليون دولار.

2. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 317 مليون دولار.

3. الات وأجهزة كهربائية بقيمة 301 مليون دولار.

4. حديد وصلب بقيمة 290 مليون دولار.

5. أسمدة بقيمة 255.4 مليون دولار .

6. الات وأجهزة كهربائية بقيمة 187.2 مليون دولار .

أما أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من تركيا خلال عام 2025 فتمثلت في:

1. وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 729.3 مليون دولار.

2. ألات وأجهزة كهربائية بقيمة 602.2 مليون دولار.

3. حديد وصلب ومصنوعاته بقيمة 514.8 مليون دولار.

4. قطن ومنسوجاته بقيمة 259.9 مليون دولار.

5. سيارات وجرارات بقيمة 155.6 مليون دولار.

69.7 مليون دولار قيمة تحويلات المصريين العاملين بتركيا خلال 2024 /2025

وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بتركيا 69.7 مليون دولار خلال العام المالي 2024 /2025 مقابل 32.3 مليون دولار خلال العام المالي 2023 / 2024.

بينما بلغت قيمة تحويلات الأتراك العاملين في مصر 11.1 مليون دولار خلال العام المالي 2024 /2025 مقابل 9.4 مليون دولار خلال العام المالي 2023 / 2024 .

وسجل عدد سكان مصر 108.6 مليون نسمة في فبراير 2026، بينما سجل عدد سكان تركيا 87.8 مليون نسمة خلال نفس الفترة.

وحسبما أفادت بيانات الإحصاء، بلغ عـدد المصـريين المتواجديـن بتركيا طبقاً لتقديرات البعثة 52 ألف مصري حتى نهاية عام 2024.

وقال الجهاز، إن إصدار هذا البيان الصحفي يأتي في إطار استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي نظيره التركي رجب طيب أردوغان اليوم.

ومن المقرر أن يترأس الزعيمان الاجتماع الثاني لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوي بين مصر وتركيا.

