وفد سعودي رفيع المستوى يصل دمشق لتوقيع اتفاقيات اقتصادية متنوعة

دبي - احمد فتحي في السبت 7 فبراير 2026 07:06 مساءً - سي إن بي سي_ وصل إلى العاصمة السورية دمشق صباح اليوم وفد سعودي رفيع المستوى، يترأسه وزير الاستثمار خالد بن عبد العزيز الفالح، في مستهل زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين المملكة وسوريا، ودفع الشراكات الثنائية نحو مرحلة التنفيذ العملي للمشاريع والاتفاقيات التي وقعها البلدان.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الاستثمار السعودية اطلعت عليه CNBC عربية، تأتي هذه “الزيارة ضمن دعم مسار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين”، وتعزيز دور القطاع الخاص في دعم المشاريع التنموية، و”تهيئة مسار مستدام للتكامل الاقتصادي”، بما يخدم المصالح المشتركة والاحتياجات التنموية للمرحلة القادمة.

ومن المقرر أن تشهد الزيارة الإعلان عن توقيع مجموعة من العقود الاستراتيجية بين شركات سعودية رائدة وجهات حكومية سورية، وتشمل قطاعات: الطيران، والاتصالات، والبنية التحتية، والمبادرات التنموية.

كما تتضمن زيارة الوفد عقد سلسلة من الاجتماعات الرسمية رفيعة المستوى مع عدد من المسؤولين والجهات ذات العلاقة في سوريا، لبحث آفاق التعاون الاستثماري ومناقشة تنفيذ المشاريع المشتركة.

وكانت السعودية وسوريا قد وقعتا في يوليو الماضي 47 اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة 24 مليار ريال خلال منتدى الاستثمار السعودي السوري الذي عقد في قصر الشعب بالعاصمة السورية دمشق.

كما وقع الطرفان في أغسطس الماضي اتفاقية لتشجيع وحماية الاستثمار بين البلدين، وذلك خلال اجتماع الطاولة المستديرة الذي أقيم في العاصمة السعودية الرياض.

وفي ديسمبر الماضي أيضًا، وقعت سوريا 4 اتفاقيات مع شركات سعودية بهدف تطوير حقول النفط والغاز وتقديم الدعم الفني، وذلك ضمن جهود البلدين لتعزيز الشراكة في قطاع الطاقة والمجالات الاقتصادية المتنوعة.

